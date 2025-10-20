Самая сложная зима для Украины впереди: стоит ли надеяться на помощь от ЕС

Российские удары нанесли заметный ущерб энергетике страны

Евросоюз имеет свою стратегию поддержки Украины зимой, ведь энергетика страны сильно страдает от российских обстрелов. В настоящее время ЕС поддерживает связь с Киевом и готов к дальнейшим действиям.

Что нужно знать:

Европа осуждает удары России по Украине и ее энергетике в преддверии зимы

ЕС готов в любой момент усилить помощь

Ситуация с энергетикой в Украине достаточно тревожна

Об этом "Телеграфу" рассказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен. По его словам, сейчас ЕС находится в тесном контакте с украинским правительством. А сам Йоргенсен довольно часто разговаривает с министром энергетики Гринчук Светланой по поводу действующей ситуации.

"Европейский Союз уже оказал значительную как финансовую, так и техническую помощь. Мы считаем происходящее сейчас ужасным, и решительно осуждаем атаки на украинскую инфраструктуру", — говорит еврокомиссар.

Он отмечает, что Европа готова корректировать и увеличивать нашу поддержку тогда и в той форме, когда это будет необходимо. Европейский инвестиционный банк также активно участвует в этом процессе. Йоргенсен продолжает внимательно следить за ситуацией.

Напомним, что в этом году Киев готов к отопительному сезону, как и вся страна. Однако запас прочности достаточно низкий, поэтому ситуация в столице напряженная. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков говорит, что в столице до обстрелов было достаточно генерирующих мощностей, достаточно было отремонтированного оборудования, сети и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт назвал главный энергетический провал Украины, ведь защитные сооружения для этих объектов оказались не столь эффективными, как думали и прогнозировали.