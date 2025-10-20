Зимний апокалипсис отменяется? Зеленский рассказал о договоренностях по газу и трех проектах с США

Западные страны готовы помочь нашей стране пройти зиму

Из-за российских ударов по энергетической системе и газовой инфраструктуре Украины ситуация накануне отопительного сезона очень сложная. Однако власти работают над решением проблемы — в частности, есть договоренности со США относительно трех направлений сотрудничества.

Что нужно знать:

В преддверии морозов ведется активная работа по поиску газа на период отопительного сезона

Есть договоренности с США по поставке газа через терминал в Польше

Также есть проекты со Штатами в атомной энергетике и по транзиту нефти

У Премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности со Словакией. Договоренности у Премьер-министра Свириденко и Министра энергетики Светланы Гринчук с энергетическими компаниями в Америке также положительные. Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и выделит еще один январский транш. Еще несколько стран дают соответствующие гранты, Владимир Зеленский

Президент добавил, что также есть договоренность с украинскими банками. То есть, есть понимание, где брать деньги, и есть понимание, где брать газ, отметил он.

Договоренности с США — газ, атомная энергетика и нефть

Газ:

По словам Зеленского, есть договоренность с США относительно LNG — сжиженный природный газ (СПГ), который производится, экспортируется и транспортируется Соединенными Штатами. По желанию Украины, он может поставляться с терминала на территории Польши.

Дополнительный газ мы можем брать из Греции, мы договаривались с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже есть. Все трудятся над этим. Из того, что я видел – газовый вопрос будет решен, Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что США все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. По словам Зеленского, надо понимать, что, несмотря на те или иные договоренности и т.д. – Россия проиграла Европу американцам.

Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме и американским компаниям. Это крупный газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно, Владимир Зеленский

Атомная энергетика:

Второй проект с Соединенными Штатами, о котором рассказал Зеленский – это атомная энергетика. В Украине есть 15 атомных энергоблоков.

С шестью нужно решать, они временно оккупированы, но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, желающий заходить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные 9 блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами. Это большой проект. В этом они заинтересованы, Владимир Зеленский

Нефть:

Третья плоскость энергетического сотрудничества со Штатами – нефть. У Украины есть что предложить США в этом плане.

Также большой интерес у Соединенных Штатов Америки. У нас есть труба Одесса-Броды. И США хотят, чтобы российский газ – ноль, и российская нефть – ноль. Вот такой подход. Относительно снижения в Словакии тарифа на транзит газа. Именно это, мне кажется, уже и договорено между премьер-министрами наших государств, Владимир Зеленский

