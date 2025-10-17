Террор России стал точечным: чем это чревато для украинской энергосистемы

Новая тактика российских обстрелов работает иначе, чем раньше: есть ли средства защиты и противодействия террору?

Россия изменила тактику энергетического террора против Украины. Если в 2022–2023 годах ее атаки носили "ковровый" характер и были направлены на выведение из строя всей энергосистемы в целом, то сейчас Кремль переходит к точечным ударам по конкретным регионам.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Такой подход вызывает несколько ключевых вопросов: какие области могут стать следующей целью, насколько уязвима остается украинская энергосистема и какие средства борьбы с обстрелами есть? "Телеграф" задал эти вопросы экспертам по энергетике.

Как Россия обстреливала критическую инфраструктуру в октябре

Об изменении тактики россиян говорят и в Министерстве энергетики: замминистра Артем Некрасов отметил, что враг больше не выбирает одновременно большие объекты, а "работает от региона к региону", атакуя критические узлы.

Отключение света в Киеве в результате обстрела 10 октября/Ян Доброносов, "Телеграф"

11-12 октября – серия точечных атак на распределительные сети и объекты газоснабжения. Запущено 118 дронов и 1 ракета. Киевская, Харьковская, Одесская, Донецкая, Черниговская обл.

Сочетание тактик или глобальная неизменность

Андриан Прокоп, руководитель энергетических программ Украинского института будущего, изменение российской тактики описывает несколько иначе: с октября 2022 года наблюдалась тенденция к повышению концентрации ударов.

Условно говоря, на одну цель росло количество ракет. То, что мы видели в октябре-ноябре 2022 года, 120 ракет летели по половине регионов. Весной 2024 года они уменьшали количество целей, но увеличивали количество средств поражения, то есть увеличивалась концентрация. В этом году мы увидели сочетание тактик Андриан Прокоп

.

Андриан Прокоп/Украинский институт будущего

Директор ОО "Институт энергетических стратегий" Юрий Корольчук, напротив, считает, что тактика россиян глобально не меняется — ситуаций, когда есть попытка выбить всю энергетику одним ударом (а такая возможность есть), он не видит.

"Есть атомные станции. Как говорят, "пожалуйста", если так цинично высказаться. Были периоды, когда президент записывал обращение о том, что могут быть нанесены удары по атомным электростанциям. И тогда и МАГАТЭ реагировали, и другие международные общества. Слава богу, ничего не было. С другой стороны, Путин буквально в течение месяца говорил, что в Украине также стоят атомные электростанции, что также можно воспринимать за определенный намек", – говорит он.

По словам эксперта, если бы у России была цель полностью "выбить" Украину – она могла бы осуществить. Конечно, удары по самим реакторам они нанести не стали бы из-за вероятности создания прецедента, однако повредить отвечающие за их работу объекты могут.

Юрий Корольчук, директор ОО "Институт энергетических стратегий"

"Мне кажется, что цель врага – постепенно истощать энергосистему, доводить ее до истощенного состояния. Поэтому это – экономика страны, ее деятельность, жизнь людей, жизнь армии. Они пытались сделать такую ситуацию в системе, чтобы мы сами начали больше нагружать собственные АЭС, больше эксплуатировать их. И это не хорошо для АЭС и для блоков. И такая цель: чтобы мы сами себя довели до состояния блекаута", – считает Юрий Корольчук.

Определить тактику россиян, которую они используют при атаках на критическую инфраструктуру, оказалось не просто экс-министру энергетики Ивану Плачкову:

Они бьют по энергетической инфраструктуре, по газодобывающим и распределительным объектам, ТЭЦ, станции, сети – по всему. То же касается и регионов – Одессу бьют, Чернигов бьют, Киев тоже. Поэтому тактика россиян не изменилась, а вот нам стоит думать о нашей тактике, усиливать противовоздушную оборону. Иван Плачков

Иван Плачков, министр энергетики Украины (1999, 2005-2006)

Кроме того, как говорит Плачков, следует готовиться к тому, что в случае отсутствия договоренностей о прекращении ударов, нужно будет восстанавливать энергетические объекты в быстром режиме, а также жить без света – "час, два, а может и сутки".

"По их энергетике мы-то будем бить. А надо думать о тактике защиты наших объектов. Уже поняли, что существующие сейчас защитные сооружения не являются настолько надежными, как мы прогнозировали. Поэтому я считаю, что единственным действенным средством является усиление нашей ПВО", — считает экс-министр.

Стоит ли готовиться к отключениям, как в 2022-м?

Суть сочетания стратегии ударов россиян, по словам Андриана Прокопа, состоит в следующем: с одной стороны, мы могли видеть, когда в какой-либо конкретный объект или несколько объектов засыпались большим количеством ракет и дронов. А с другой – были и атаки, подобные тому, что произошло 10 октября, когда обстрел покрывал большое количество регионов и объектов.

"Под ударом стали объекты распределительной инфраструктуры. Нельзя исключать, что сейчас россияне будут либо "добывать левый берег", либо уже сконцентрируются на правом. Но самая сложная ситуация, конечно, в прифронтовых или приграничных регионах", – считает он.

Не исключено, что атаки на прифронтовые области продолжатся, однако существует вероятность сочетания ударов и по правобережью, и по левобережью страны. "Но они действительно сосредотачиваются на конкретных объектах в пределах каждой атаки и засыпают их средствами поражения", – говорит Андриан Прокоп.

Трипольская ТЭС в результате обстрела в апреле 2024 года

Вероятные последствия использования такой тактики для украинцев могут вылиться в длительные отключения света: вроде таких, которые были осенью 2022 года или летом 2024 года, считает эксперт.

"К тому же, они активизировали удары по теплоцентралям. Есть решение, как можно альтернативно обеспечивать тепло, но вопрос, что в случае морозов нужно время на реализацию таких идей. А в случае морозов время на вес золота", — говорит он.

Накопители электроэнергии, которые подаются как один из способов решения проблемы с дефицитом энергии, не являются геймченджером – нужно совсем другое количество, чтобы они получили этот статус.

"Конечно, что за эти годы энергетического террора появились и новые построенные мощности. Это все добавляет, но сказать, что из-за этого дефицита электроэнергии не будет, нельзя. Атаки врага все равно создадут для нас трудности и проблемы", — отмечает он.

Кроме накопителей, среди возможных вариантов противодействия российскому террору есть индивидуальные тепловые пункты, мобильные электростанции, работающие на угле и мазуте. Директор ОО "Институт энергетических стратегий" Юрий Корольчук говорит, что все это фактически означает полное изменение работы и структуры энергосистемы.

Что это значит? Это означает, что вместо атомных электростанций должны быть другие объекты, вместо тепловых электростанций, вместо гидроэлектростанций, то есть построить фактически другую энергосистему. Это низкий уровень, маленькие объекты там или тепловые пункты, например какие-то генераторы Юрий Корольчук

После первых обстрелов энергоинфраструктуры появилось предложение построить мини-ТЭС – но проблема в том, что в Украине они не производятся, их нужно заказывать из-за границы, а это – долгий и длительный процесс.

"У нас пошли неправильным путем. Просто понастроили этих газовых генераторов и говорят, что это распределительная генерация. А это не распределительная генерация. Она не может участвовать в энергосистеме, на баланс ее никто не будет брать. Например, Укрэнерго как оператор, дает команды тепловым электростанциям включаться, а кому он их здесь будет давать? Поэтому для бизнеса это решение проблем, когда нет света? Но теперь проблема с газом", – говорит Корольчук.

Впрочем, именно к перестройке энергосистемы Украина все-таки придет. Правда, уже после завершения войны, именно тогда и могут быть проведены модернизации, реконструкции и ремонты, а вместе с ними и проект изменения энергосистемы.

"Проект относительно того, какой она будет, какие там блоки останутся атомные, будут ли что-то строить другое, которое строить другое. Правда, ключевым вопросом останется то, где брать на это средства", — заключает он.

Прощай, телевизор и холодильник?

После обстрела, произошедшего 10 октября, в домах украинцев, в том числе и жителей столицы, замечаются резкие скачки напряжения, которые могут привести к повреждению техники. По словам экс-министра энергетики Ивана Плачкова, это является следствием роста потребления энергетики и дефицитом мощности, именно из-за которых и вводят аварийные отключения, уменьшают мощность потребления на предприятиях.

"Сейчас экспорт идет из Европы, но электроэнергия очень дорогая, поэтому украинские энергетики балансируют, чтобы не увеличивать экспорт, регулируют потребление. Я думаю, что было бы сейчас целесообразно ввести веерные отключения для того, чтобы этот баланс выдерживать и чтобы люди знали, что, например, света не будет два или четыре часа. Так было бы проще уравновесить", — говорит он.

Кроме того, как говорит экс-министр, просадка напряжения ниже 200 вольт не повлияет на технику в домах украинцев – поэтому холодильники, телевизоры и бойлеры можно не волноваться.

Нам нужно говорить, как нам сокращать потребление, экономить электроэнергию, как нам сокращать потребление газа. Сейчас всем нам, всей Украине нужно сосредоточиться и помогать и понимать, что ситуация сложная. Мы вместе можем выйти из ситуации, если не будем употреблять энергию так, как раньше – надо выключать уже лишнее и оставлять то, что крайне необходимо Иван Плачков

