Российские удары по ГЭС могут повлечь за собой потоп? Эксперты рассказали о реальных рисках от атак

Даже прямой удар ракеты по плотине не повлечет ее разрушения и затопления окрестных территорий

Люди, живущие вблизи гидроэлектростанций, больше всего опасаются того, что в результате вражеских атак плотина разрушится, а территория вокруг будет затоплена, как это произошло в июне 2023 года в результате подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине. Однако, как успокаивают эксперты, несколько ракет не способны нанести значительный ущерб постройке.

Что нужно знать

Одна или две ракеты не способны вызвать критический раскол в крепкой плотине

Для умышленного подрыва ГЭС требуется контроль над сооружением и установка взрывчатки

Последствия масштабного разрушения плотины будут катастрофическими для экологии и населения

Как отметил в комментарии "Телеграфу" председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, украинские плотины достаточно крепкие и держат удары уже четвертый год подряд.

По его словам, чтобы взорвать ГЭС, ее сначала нужно захватить, установить взрывчатку и только потом, под огнем ВСУ, попытаться взорвать ее.

В то же время руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Игорь Стукаленко предостерег, что подрыв дамбы может повлечь за собой экологическую катастрофу, как это произошло в случае с Каховской ГЭС.

"Это геноцидная практика нашего врага. Это на уровне с атомными станциями – по ним нельзя попадать", – подчеркивает он.

