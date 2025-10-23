Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" рассказал о мобилизации в России и на оккупированных территориях

У страны-оккупанта очень серьезные проблемы не только с личным составом, но уже и с финансированием так называемых контрактников.

По информации российских СМИ, власти Санкт-Петербурга задним числом отменили выплату в 1,6 млн рублей за участие в "СВО" для добровольцев. Несколько военнослужащих, не дождавшись денег и узнав об изменении после обращения в районные социальные органы защиты, разорвали контракты. Вот вам и яркое подтверждение того, что у Российской Федерации очень серьезные проблемы не только с пополнением личного состава, но, прежде всего, уже с финансированием активной фазы боевых действий.

Речь идет о том, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории РФ нанесли колоссальный ущерб российской экономике, оцениваемой экономистами в сумму около 100 млрд долларов.

К тому же, замечу, 38% нефтеперерабатывающих предприятий, по данным самой Российской Федерации, в результате ударов украинских БпЛА либо частично, либо полностью остановили свою работу. А бюджет России на 30% зависит от продажи нефти и нефтепродуктов. Вот в чем особенность действий Сил обороны Украины по снижению возможности, прежде всего, российской экономики, финансированию активной фазы боевых действий в Украине. То есть мы нащупали ахиллесовую пятку, которая будет кардинально влиять на возможности пополнения "пушечного мяса".

По данным украинского разведобщества, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).

Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в том числе представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов, не желающих гибнуть в интересах Москвы.

Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Что касается "пушечного мяса", отмечу: средняя продолжительность жизни так называемого российского срочника, подписавшего контракт штурмовика всего 12 дней. Первый день – подписание контракта, 10 дней – подготовка и уже потом, через 10 дней, перекидывание непосредственно в зону боевых действий.

Первое боевое столкновение – и килограмм пельменей семья получила за погибшего сына или отца семейства.

Львиную долю потерь российской армии составляют именно жители оккупированных территорий Украины, в том числе с востока.

Плотность населения там достаточно высока, в том числе мужского, оставшегося на оккупированных территориях. Оккупационные власти прекрасно понимают, что лучше мобилизовывать на оккупированных территориях, чем проводить мобилизационные мероприятия на территории РФ. То ли призыв, то ли частичная мобилизация. Таким образом, РФ решает для себя вопросы пополнения личного состава и снижения социального напряжения непосредственно в своей стране в связи с колоссальными потерями.

Также путем привлечения жителей захваченных регионов в российскую армию оккупанты решают еще одну свою задачу – замещение населения на этих территориях.

Закрепление оккупированных территорий, в том числе за счет уничтожения местного населения.

Происходит уничтожение мужского населения, которое условно даже считается украинским, и замещение его путем или гастарбайтеров – гражданами среднеазиатских государств или соответственно гражданами РФ в их классическом понимании. Причем следует заметить, что это фактически колониальный характер войны. Закрепление за собой оккупированных территорий, в том числе за счет уничтожения в физическом смысле этого слова местного населения, в первую очередь мужского, то есть населения, которое может организоваться для сопротивления оккупационной армии. А это свидетельство того, что оккупанты не доверяют местному населению.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осенним призывом, проводимым Россией на оккупированных территориях. В украинском ведомстве отметили, что принуждение к службе в Вооруженных силах России является военным преступлением.

В МИД считают, что Кремль обязательно использует принудительно призванных украинцев "как пушечное мясо" в войне против Украины, что подвергает их смертельной опасности. Поэтому в ведомстве призвали жителей оккупированных территорий всячески избегать призыва.

Как сообщалось ранее, несмотря на растущий некомплект личного состава РФ пытается усилить наступательные действия на фронте. В свою очередь нехватку бойцов Кремль хочет компенсировать срочниками, резервистами и наемниками.