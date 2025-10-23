Маловідома перлина українських Карпат: як виглядає гора з цікавою назвою

Маркованих стежок на вершину на даний момент немає, проте є вже добре протоптані стежки

Однією з вершин українських Карпат є гора з цікавою назвою — Кінь Грофецький, яка приваблює туристів розташуванням у ялинових лісах та кам’янистим розсипом. Це місце є чудовим для табору між двома вершинами й відкриває чудовий краєвид на захід сонця і схід сонця.

Кінь Грофецький — коротко про головне

Кінь Грофецький — гора висотою 1552 м, що входить до масиву Грофи-Попаді (Західні Горгани) і розташована на території Калуського району Івано-Франківської області.

Сама вершина покрита традиційними для Ґорґан жовтувато-зеленими кам’яними осипами і густими важкопрохідними чагарниками жерепа – альпійської сосни.

Гора Кінь Грофецький. Фото: "Вікіпедія"

Варто додати, що маркованих стежок на вершину зараз немає. Однак тут є дві добре протоптані стежки: одна йде з перемички гора Грофа, друга – з долини річки Котелець.

Вирушити в похід на гору можна разом із гідами. Старт буде від села Осмолода. Похід туди і назад займе трохи більше 10-ї години.

Похід на гору Кінь Грофецький з Осмолода

Один із туристів, який здійснив похід на гору Кінь Грофецький, поділився відповідним відео на своїй сторінці у соцмережах. На його думку, це гора хороша для того, щоб залишитися на ній з ночівлею і зустріти захід сонця і схід сонця.

"Вихід на гору трохи складний принаймні так прямо, як я йшов покинутою стежкою", — розповідає автор ролика.

