Пешеходы убивают себя сами? В полиции рассказали, сколько украинцев пострадало в ДТП в 2025 году

Статистика ДТП с пострадавшими заставляет задуматься

С начала года в Украине погибли или получили травмы граждане в 16 423 дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 345 из аварий произошли при участии пешеходов, нарушающих ПДД.

В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на данные Патрульной полиции в ответ на запрос "Телеграфа" сообщили статистику по ДТП.

Правоохранители написали, что с начала года по состоянию на 31 августа 2025 года на территории страны зарегистрировано 16 423 ДТП с погибшими или травмированными.

В департаменте добавили, что за тот же период зарегистрировано 345 ДТП с участием пешеходов, погибших или получивших травмы из-за нарушения Правил дорожного движения.

Ранее в Департаменте патрульной полиции проинформировали, что в течение первых семи месяцев 2025 года в Украине произошло 2531 ДТП с погибшими или травмированными детьми.

В этих авариях погиб 91 ребенок, а еще 2 904 — получили травмы разной степени тяжести. Значительная часть происшествий связана с нарушением ПДД самими подростками: зарегистрировано 510 таких ДТП, в которых погибли 18 детей, а 626 — травмированы.

Напомним, в Украине готовятся изменить законодательство в сфере дорожного движения, усилив ответственность для водителей-нарушителей, особенно за превышение скорости. Одним из ключевых предложений является отмена "допустимого" превышения скорости менее чем на 20 км/ч и увеличение максимального штрафа до 3400 грн.