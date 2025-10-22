Здесь делали РЭБы и электронику для космоса, а сейчас сдают помещение в аренду: печальная история киевского "Ориона"

Судьба легендарного НИИ "Орион", который имел уникальные награды, поставлял приборы в пять стран мира, а сегодня сдает пустые помещения в аренду

Представьте научный институт, где работало 400 человек, где создавали электронные приборы для радиолокационных станций, систем связи и навигации, где разработки защищали 411 авторскими свидетельствами и патентами, а продукцию экспортировали в США и Китай. А теперь представьте, что этот же институт сократил количество работников в три раза, а его помещения начали сдавать в аренду. Это реальная история Научно-исследовательского института "Орион" в Киеве.

"Телеграф" рассказывает, как один из важнейших научных центров Украины, который имел стратегическое значение для безопасности государства и мировое признание, потерял былое величие и превратился в полупустое здание.

1961 год: когда Киев стал центром радиоэлектронной науки, а амбиции достигали небес.

Научно-исследовательский институт "Орион" в Киеве

История началась в 1961 году, когда в Киеве был создан Институт радиотехнических проблем Академии наук УССР. Он был основан на базе Лаборатории высокочастотных токов Института электротехники. Первые шаги были скромными, но амбициозными. Новый научный центр должен был работать над электроникой сверхвысоких частот, что тогда считалось передовым направлением.

Первым директором стал Иван Акаловский, возглавлявший институт до 1968 года. Именно при его руководстве здесь сформировались научные школы по разработке электровакуумных устройств. Ученые Георгий Рапопорт и Зинаида Тараненко стали одними из тех, кто основывал будущую славу "Ориона".

За первое десятилетие институт создал производственную базу с замкнутым циклом. Это означало, что все процессы от разработки до выпуска готовой продукции происходили в одном месте. Такая самодостаточность давала огромное преимущество. Не нужно было ждать комплектующих от других предприятий, не нужно было зависеть от чужих производственных мощностей.

Как советский институт стал поставщиком для мировых рынков: 400 работников и экспорт в пять государств

Научно-исследовательский институт "Орион" в Киеве, Вики

В 1970-х годах "Орион" вышел на новый уровень. Здесь была построена производственно-технологическая база для создания полупроводниковых приборов и компонентов на основе кремния и арсенида галлия. Это были материалы, которые использовали в самой современной технике. Сформировалась научная школа по изучению и разработке полупроводниковых компонентов миллиметрового диапазона.

Институт стал ведущим государственным учреждением по созданию электронной базы сверхвысоких частот. Здесь разрабатывались и выпускались приборы для частот от 1 до 300 гигагерцев. Эту технику использовали в радиолокационных системах, телекоммуникационном оборудовании, средствах связи, аппаратуре для научных исследований.

В 2011 году в институте работало 400 человек. Среди них — 110 научных сотрудников, один доктор наук и 24 кандидата наук. Этот научный потенциал позволил экспортировать продукцию "Ориона" в Армению, Литву, США, Южную Корею, Китай. Украинская технология конкурировала на мировых рынках.

Приборы, не имеющие аналогов, и 21 лауреат Госпремии: когда украинская наука могла гордиться своими достижениями

Как выглядит Научно-исследовательский институт "Орион" в Киеве

Специалисты института создавали приборы, которые по техническому уровню не уступали мировым. А часть компонентов вообще не имела аналогов. Это не преувеличение – так писали в официальных документах. 21 ученый и инженер "Ориона" получили Государственную премию Украины в области науки и техники за выдающиеся достижения в разработке и организации промышленного производства электровакуумных и полупроводниковых устройств.

Институт работал над фундаментальными исследованиями физики кванторазмерных структур, изучал технологические и электродинамические особенности полупроводниковых материалов. Разрабатывал компоненты и многофункциональные устройства для отечественных предприятий в отраслях самолето- и судостроения. Создавал системы связи, радиолокации, навигации. Выпускал приборы для медицины и энергетического комплекса.

Орион сейчас

В 2000-х годах здесь разработали и внедрили в производство приемопередающие устройства для малогабаритных радиолокационных станций миллиметрового диапазона. Эти станции определяли движущиеся объекты автоматически, круглосуточно, в любое время года даже без оптической видимости. Также выпускали отечественные металлокерамические рентгеновские трубки нового поколения с улучшенными характеристиками для медицинской и технической диагностики.

Как государство потеряло контроль над собственным научным достоянием

НИИ "Орион"

Институт "Орион" был внесен в перечень учреждений, имеющих стратегическое значение для безопасности государства. Но это не спасло его от упадка. На сегодняшний день в "Орионе" работает около 150 человек. Это втрое меньше, чем в 2011 году. Число научных сотрудников сократилось соответственно.

31 марта 2025 года Фонд государственного имущества Украины издал приказ, которым внесли изменения в перечень объектов малой приватизации. Среди прочего там появилась аренда государственного недвижимого имущества — части нежилого помещения в подвале и на втором и четвертом этажах инженерного корпуса "Ориона". Общая площадь – 240,3 квадратного метра.

В стенах института "Орион"

Итак, государственное предприятие, создававшее электронику для оборонного комплекса, теперь сдает помещение. На фото видны пустые коридоры с облупленной краской, заброшенные кабинеты с разбросанными бумажками и мебелью, лестница с бледно-голубыми стенами, где время якобы остановилось десятилетие назад.

В коридорах "Ориона"

Когда-то здесь кипела работа, стояло сложное оборудование, ученые проводили эксперименты. Сейчас это выглядит как декорации к фильму об упадке.

27 августа 2024 Кабинет Министров Украины принял решение передать весь имущественный комплекс НИИ "Орион" от Министерства образования и науки в Фонд государственного имущества. Когда государственное предприятие передают от профильного министерства (в этом случае – Минобразования) в Фонд госимущества – это всегда означает, что:

Предприятие готовится к продаже (приватизации);

(приватизации); Или к ликвидации с последующей распродажей имущества;

с последующей распродажей имущества; Государство фактически отказывается от него как от научного учреждения.

Заброшенный научно-исследовательский институт "Орион".

История "Ориона" — это история о том, как государству не хватило свободы, ресурсов или желания сохранить то, что строилось десятилетиями. Институт, имевший 411 авторских свидетельств и патентов, экспортировавший продукцию в пять стран мира, создававший технику без аналогов, оказался в ситуации, когда его помещение сдают в аренду, а впоследствии могут продать.

Что сейчас происходит в стенах научно-исследовательского института

Напомним, что это не первый научно-исследовательский институт, которого постигла такая печальная участь. История заброшенного львовского научно-исследовательского института, снабжавшего оборудование для самолетов и космических станций, — яркий пример того, что Львов когда-то был мощным научным и промышленным центром. Однако сейчас он в упадке.