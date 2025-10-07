Уникальный "Борей" мог глушить Крым и Донбасс и достигал океанов: кто распилил стратегический радиоцентр под Киевом

В 2013 году в Броварах демонтировали уникальный радиопередающий центр, который был единственным в Украине, покрывающим радиосигналом всю территорию страны.

Представьте, у вас есть уникальный объект, который может транслировать радиосигнал на всю страну. Он входит в мобилизационный план на случай войны. И вдруг – за год до российской агрессии – его просто разбирают на металлолом. Землю под ним продают родственнику экс-президента РФ Медведева. Через несколько месяцев начинается оккупация Крыма и война на Донбассе – и оказывается, что Украина уже не может вести радиовещание на оккупированные территории.

"Телеграф" рассказывает историю уничтожения Броварского Радиопередающего центра прямо накануне страшной войны в новейшей истории Украины и как выглядит объект сейчас.

Уникальное оборудование и не только: что потеряла Украина вместе с Броварской радиовышкой

Как выглядели радиобашни в Броварах до сноса

Броварской радиопередающий центр работал с 1936 года. Здесь стояло уникальное оборудование, которого больше нет нигде в Украине. Более того, таких объектов в свое время было всего три во всем Советском Союзе: в Броварах, Москве и Самаре.

Передатчик "Борей" мог вести радиовещание на длинных волнах почти по всей территории страны - около 95% Украины. Ни один другой передатчик в УССР не имел таких возможностей.

Как создавали Броварской радиопередающий центр

Как выглядел Броварской радиопередающий центр до сноса

Объект начали строить в 1931 году. Когда столицу УССР перенесли из Харькова в Киев, потребовалась мощная радиовещательная станция. Первые постройки возвели на современной улице Оникиенко. В июне 1936 г. в эфире прозвучали первые испытательные радиопередачи с помощью передатчика мощностью 150 кВт. В декабре того же года государственная комиссия предоставила разрешение на эксплуатацию. Регулярное вещание началось в январе 1937 года.

Вход в Радиопередающую станцию, ретро фото

Первоначально станция называлась "Радиостанция РО-87 имени Станислава Косиора"(Станислав Косиор — один из виновников Голодомора в УССР). Затем – "Украинская Радиовещательная станция РО-87". Это был закрытый объект стратегического значения.

Война, эвакуация и возобновление работы центра

В первые дни после вторжения нацистской Германии в Советский Союз радиостанцию демонтировали. Обслуживающий персонал и солдаты батальона связи отправили оборудование на хранение в Челябинск. В 1943 году, после освобождения Киева от нацистов, передатчик привезли обратно.

6 ноября 1944 года эфир возобновился. Впоследствии смонтировали коротковолновой передатчик РПН. В 1945 году заработал передатчик РО-67, полученный по ленд-лизу из США.

В 1948 году на месте бывшего кладбища по улице Киевской, 225 приступили к строительству нового техдома. Там установили передатчик "Лавр", заработавший в 1950 году. В 1953 году в этом же доме смонтировали четыре передатчика "Снег".

Поскольку радиостанция была закрытым объектом, на ее территории построили 15 одноэтажных домов на две-три семьи. Сначала это была отдельная станция "Объект 10" или "Почтовый ящик 39". В 1955 году она объединилась с объектом №1 и получила название "Радиостанция №3 Киевской Дирекции радиосвязи и радиовещания".

Фото Броварской радиопередающей станции 2010 года

Модернизация оборудования и новые передатчики

Радиовежа в Броварах высотой в 260 м, фото unkernet, ретрофото

В 1957 году передатчик РО-87 был переведен на автоанодную модуляцию. Это подняло его мощность до 250 кВт. В 1961 году его перевели на новые лампы и переменный ток. На высвободившейся площади установили передатчики ПК-2 и ПК-1.

В 1972-1973 годах на улице Олега Онокиенко, 6 построили новое техническое здание. Там смонтировали мощный передатчик "Борей" с антенной АРРС высотой 260 метров. Он заменил старый РО-87 и имел в два раза большую мощность. Благодаря более современной антенне радиовещание значительно расширилось по территории Украины.

Через год установили коротковолновый передатчик "Гром-ЕТ". В 1983 году заработал передатчик "ПКВ-100" . В середине 70-х началась коренная реконструкция первого цеха.

В 1983 году заработал передатчик . В середине 70-х началась коренная реконструкция первого цеха. До 1988 года броварские радисты глушили "Голос Америки", "Радио Свобода", "Радио Би-Би-Си", "Немецкая волна", "Свободная Европа" и другие западные радиостанции.

Вид на радиобашню в Броварах. Рядом – местное кладбище

Центр также работал в диапазонах средних и коротких волн. Через него передавали государственные радиопрограммы, метеосводки, материалы для газет в областные центры. Даже снабжали связь с рыболовными кораблями в океанах.

материалы для газет в областные центры. Даже снабжали связь с рыболовными кораблями в океанах. Мощности радиопередающего центра входили в мобилизационный план государства. В случае войны или чрезвычайной ситуации именно этот объект должен обеспечивать радиосообщение всей страны. Однако его просто разворовали.

96 гектаров земли продали родственнику экс президента России Медведева – прямо перед войной

1 октября 2013 года мэр Броваров Игорь Сапожко и депутаты от Партии регионов проголосовали за демонтаж центра. Земельный участок в 96 гектаров, где стоял объект, был продан Виктору Полищуку. По данным украинских СМИ, этот бизнесмен является родственником тогдашнего премьера России Дмитрия Медведева.

Виктор Полищук, соратник Януковича

Полищук известен как крупнейший застройщик Броваров, владелец "Эльдорадо" и БЦ "Гулливер" в Киеве. У него были бизнес-связи с президентом-беглецом Виктором Януковичем, его сыном Александром. Также Полищука называли "смотрящим" за Киевом и личным кошельком пророссийского политика и министра доходов и сборов Украины при Януковиче Александре Клименко. Все они входят в так называемую "семью Януковича".

Александр Клименко, министр доходов в правительстве Януковича

Радиобашни и передатчики полностью разобрали. Это произошло именно тогда, когда Украина больше нуждалась в таких мощностях. Через несколько месяцев началась оккупация Крыма и война на Донбассе.

После демонтажа Украина упустила возможность вести аналоговое радиовещание на отдельные регионы. В частности, на территории, которые оказались под контролем оккупантов. Броварские передатчики могли бы глушить вражеские передачи в зоне АТО и оккупированном Крыму.

На радиобашню любили лазить так называемые "сталкеры"

Эвакуация правительства и радиоуведомления страны – план, который больше не работает

Фото с вершины радиобашни, unkernet

По словам народного депутата Павла Ризаненко, радиопередающий центр имел критическое значение для обороноспособности. В случае эвакуации украинского правительства из Киева в специальный бункер близ Переяслава, оттуда должно было быть организовано радиосообщение всей страны через броварские мощности.

После демонтажа радиобашен такая возможность исчезла. Это может свидетельствовать о спланированном подрыве обороноспособности Украины, отметил депутат. По его обращениям, СБУ и военная прокуратура начали расследование. В 2018 году киевская прокуратура заявляла о разоблачении преступной организации из 7 человек, причастных к грабежу Радиопередающего центра. Это трое адвокатов, бывшие руководители концерта "РРТ", Госспецсвязи Украины, Госгеокадастра и самого Радиопередающего центра.

Фото Киевской прокуратуры 2018 года

Однако через год суд закрыл дело — в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить" — отвечала Генпрокуратура на запрос "Украинских новостей".

Сейчас все технические сооружения радиопередающего центра полуразрушены. От радиоцентра остались только бункеры, которые теперь используются как противорадиационные бомбоубежища во время российской агрессии, и 15 жилых домов.

Что осталось от стратегического объекта

Остатки территории Радиопередающего центра сейчас называют микрорайоном "Радиостанция"

Сейчас территория бывшего Радиопередающего центра — это микрорайон "Радиостанция". Здесь стоят те же 15 домов, построенных еще в 1950-х годах. По информации местных СМИ, жители живут в добротных сооружениях с толстыми стенами – даже внутренние стены имеют около 40 сантиметров в толщину.

Дома рассчитаны на две-три семьи. Практически все хорошо ухожены, большинство с утеплением стен. У каждого здания большие дворы без заборов. От улицы их отделяют только низкие символические заборчики.

Микрорайон "Радиостанция" сейчас

Жители создали квартальный комитет, занимающийся коммунальными вопросами. Они сами решают проблемы за свой счет – вывозят ветки из старых деревьев, построили сооружение для контейнеров, зимой нанимают трактор для расчистки снега.

Самый болезненный вопрос для местных – невозможность приватизировать земельные участки. При приватизации они получили документы не часть дома, а на отдельные квартиры. Броварской городской совет отказывает в приватизации земли, ссылаясь на то, что это не предусмотрено законодательством.

Также есть проблемы со старыми сетями. Электрические столбы старые, сети не выдерживают дополнительных нагрузок. Газовые сети нуждаются в закольцовке для достаточного давления, но разрешения на это никто не дает. Зимой люди особенно страдают – электросеть не выдерживает нагрузки от котлов, а для газовых котлов не хватает давления.

Территория бывшей радиостанции в Броварах

Как выглядит уникальный радиопередающий центр сейчас: разрушены технические здания и потеряна архитектура

Технические здания Радиопередающего центра полуразрушены. Административное сооружение, где раньше находился фонтан и большая клумба, стоит пустая.

Старожилы напоминают необычную планировку помещений и фикусы высотой в несколько этажей. На территории был собственный детский сад, попасть в который считалось престижным. Сейчас он полностью разрушен.

Радиопередающий центр

Котельная, принадлежащая КП "Броварытепловодоэнергия", до сих пор работает. Трансформаторная подстанция заброшена – она стала популярным местом у так называемых "сталкеров".

260-метровые антенны разрезали на металлолом. Уникальный передатчик "Борей", который мог покрывать сигналом почти всю Украину, был продан на запчасти. На месте стратегического объекта теперь то и дело появляются многоэтажки. Теперь от уникального радиоцентра остались только бункеры, которые используются в качестве бомбоубежища при обстрелах.

