Уникальный "Борей" мог глушить Крым и Донбасс и достигал океанов: кто распилил стратегический радиоцентр под Киевом
-
-
В 2013 году в Броварах демонтировали уникальный радиопередающий центр, который был единственным в Украине, покрывающим радиосигналом всю территорию страны.
Представьте, у вас есть уникальный объект, который может транслировать радиосигнал на всю страну. Он входит в мобилизационный план на случай войны. И вдруг – за год до российской агрессии – его просто разбирают на металлолом. Землю под ним продают родственнику экс-президента РФ Медведева. Через несколько месяцев начинается оккупация Крыма и война на Донбассе – и оказывается, что Украина уже не может вести радиовещание на оккупированные территории.
"Телеграф" рассказывает историю уничтожения Броварского Радиопередающего центра прямо накануне страшной войны в новейшей истории Украины и как выглядит объект сейчас.
Уникальное оборудование и не только: что потеряла Украина вместе с Броварской радиовышкой
Броварской радиопередающий центр работал с 1936 года. Здесь стояло уникальное оборудование, которого больше нет нигде в Украине. Более того, таких объектов в свое время было всего три во всем Советском Союзе: в Броварах, Москве и Самаре.
Передатчик "Борей" мог вести радиовещание на длинных волнах почти по всей территории страны - около 95% Украины. Ни один другой передатчик в УССР не имел таких возможностей.
Как создавали Броварской радиопередающий центр
Объект начали строить в 1931 году. Когда столицу УССР перенесли из Харькова в Киев, потребовалась мощная радиовещательная станция. Первые постройки возвели на современной улице Оникиенко. В июне 1936 г. в эфире прозвучали первые испытательные радиопередачи с помощью передатчика мощностью 150 кВт. В декабре того же года государственная комиссия предоставила разрешение на эксплуатацию. Регулярное вещание началось в январе 1937 года.
Первоначально станция называлась "Радиостанция РО-87 имени Станислава Косиора"(Станислав Косиор — один из виновников Голодомора в УССР). Затем – "Украинская Радиовещательная станция РО-87". Это был закрытый объект стратегического значения.
Война, эвакуация и возобновление работы центра
В первые дни после вторжения нацистской Германии в Советский Союз радиостанцию демонтировали. Обслуживающий персонал и солдаты батальона связи отправили оборудование на хранение в Челябинск. В 1943 году, после освобождения Киева от нацистов, передатчик привезли обратно.
6 ноября 1944 года эфир возобновился. Впоследствии смонтировали коротковолновой передатчик РПН. В 1945 году заработал передатчик РО-67, полученный по ленд-лизу из США.
В 1948 году на месте бывшего кладбища по улице Киевской, 225 приступили к строительству нового техдома. Там установили передатчик "Лавр", заработавший в 1950 году. В 1953 году в этом же доме смонтировали четыре передатчика "Снег".
Поскольку радиостанция была закрытым объектом, на ее территории построили 15 одноэтажных домов на две-три семьи. Сначала это была отдельная станция "Объект 10" или "Почтовый ящик 39". В 1955 году она объединилась с объектом №1 и получила название "Радиостанция №3 Киевской Дирекции радиосвязи и радиовещания".
Модернизация оборудования и новые передатчики
- В 1957 году передатчик РО-87 был переведен на автоанодную модуляцию. Это подняло его мощность до 250 кВт. В 1961 году его перевели на новые лампы и переменный ток. На высвободившейся площади установили передатчики ПК-2 и ПК-1.
- В 1972-1973 годах на улице Олега Онокиенко, 6 построили новое техническое здание. Там смонтировали мощный передатчик "Борей" с антенной АРРС высотой 260 метров. Он заменил старый РО-87 и имел в два раза большую мощность. Благодаря более современной антенне радиовещание значительно расширилось по территории Украины.
- Через год установили коротковолновый передатчик "Гром-ЕТ". В 1983 году заработал передатчик "ПКВ-100". В середине 70-х началась коренная реконструкция первого цеха.
- До 1988 года броварские радисты глушили "Голос Америки", "Радио Свобода", "Радио Би-Би-Си", "Немецкая волна", "Свободная Европа" и другие западные радиостанции.
- Центр также работал в диапазонах средних и коротких волн. Через него передавали государственные радиопрограммы, метеосводки, материалы для газет в областные центры. Даже снабжали связь с рыболовными кораблями в океанах.
- Мощности радиопередающего центра входили в мобилизационный план государства. В случае войны или чрезвычайной ситуации именно этот объект должен обеспечивать радиосообщение всей страны. Однако его просто разворовали.
96 гектаров земли продали родственнику экс президента России Медведева – прямо перед войной
1 октября 2013 года мэр Броваров Игорь Сапожко и депутаты от Партии регионов проголосовали за демонтаж центра. Земельный участок в 96 гектаров, где стоял объект, был продан Виктору Полищуку. По данным украинских СМИ, этот бизнесмен является родственником тогдашнего премьера России Дмитрия Медведева.
Полищук известен как крупнейший застройщик Броваров, владелец "Эльдорадо" и БЦ "Гулливер" в Киеве. У него были бизнес-связи с президентом-беглецом Виктором Януковичем, его сыном Александром. Также Полищука называли "смотрящим" за Киевом и личным кошельком пророссийского политика и министра доходов и сборов Украины при Януковиче Александре Клименко. Все они входят в так называемую "семью Януковича".
Радиобашни и передатчики полностью разобрали. Это произошло именно тогда, когда Украина больше нуждалась в таких мощностях. Через несколько месяцев началась оккупация Крыма и война на Донбассе.
После демонтажа Украина упустила возможность вести аналоговое радиовещание на отдельные регионы. В частности, на территории, которые оказались под контролем оккупантов. Броварские передатчики могли бы глушить вражеские передачи в зоне АТО и оккупированном Крыму.
Эвакуация правительства и радиоуведомления страны – план, который больше не работает
По словам народного депутата Павла Ризаненко, радиопередающий центр имел критическое значение для обороноспособности. В случае эвакуации украинского правительства из Киева в специальный бункер близ Переяслава, оттуда должно было быть организовано радиосообщение всей страны через броварские мощности.
После демонтажа радиобашен такая возможность исчезла. Это может свидетельствовать о спланированном подрыве обороноспособности Украины, отметил депутат. По его обращениям, СБУ и военная прокуратура начали расследование. В 2018 году киевская прокуратура заявляла о разоблачении преступной организации из 7 человек, причастных к грабежу Радиопередающего центра. Это трое адвокатов, бывшие руководители концерта "РРТ", Госспецсвязи Украины, Госгеокадастра и самого Радиопередающего центра.
Однако через год суд закрыл дело — в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить" — отвечала Генпрокуратура на запрос "Украинских новостей".
Сейчас все технические сооружения радиопередающего центра полуразрушены. От радиоцентра остались только бункеры, которые теперь используются как противорадиационные бомбоубежища во время российской агрессии, и 15 жилых домов.
Что осталось от стратегического объекта
Сейчас территория бывшего Радиопередающего центра — это микрорайон "Радиостанция". Здесь стоят те же 15 домов, построенных еще в 1950-х годах. По информации местных СМИ, жители живут в добротных сооружениях с толстыми стенами – даже внутренние стены имеют около 40 сантиметров в толщину.
Дома рассчитаны на две-три семьи. Практически все хорошо ухожены, большинство с утеплением стен. У каждого здания большие дворы без заборов. От улицы их отделяют только низкие символические заборчики.
Жители создали квартальный комитет, занимающийся коммунальными вопросами. Они сами решают проблемы за свой счет – вывозят ветки из старых деревьев, построили сооружение для контейнеров, зимой нанимают трактор для расчистки снега.
Самый болезненный вопрос для местных – невозможность приватизировать земельные участки. При приватизации они получили документы не часть дома, а на отдельные квартиры. Броварской городской совет отказывает в приватизации земли, ссылаясь на то, что это не предусмотрено законодательством.
Также есть проблемы со старыми сетями. Электрические столбы старые, сети не выдерживают дополнительных нагрузок. Газовые сети нуждаются в закольцовке для достаточного давления, но разрешения на это никто не дает. Зимой люди особенно страдают – электросеть не выдерживает нагрузки от котлов, а для газовых котлов не хватает давления.
Как выглядит уникальный радиопередающий центр сейчас: разрушены технические здания и потеряна архитектура
Технические здания Радиопередающего центра полуразрушены. Административное сооружение, где раньше находился фонтан и большая клумба, стоит пустая.
Старожилы напоминают необычную планировку помещений и фикусы высотой в несколько этажей. На территории был собственный детский сад, попасть в который считалось престижным. Сейчас он полностью разрушен.
Котельная, принадлежащая КП "Броварытепловодоэнергия", до сих пор работает. Трансформаторная подстанция заброшена – она стала популярным местом у так называемых "сталкеров".
260-метровые антенны разрезали на металлолом. Уникальный передатчик "Борей", который мог покрывать сигналом почти всю Украину, был продан на запчасти. На месте стратегического объекта теперь то и дело появляются многоэтажки. Теперь от уникального радиоцентра остались только бункеры, которые используются в качестве бомбоубежища при обстрелах.
Недавно "Телеграф" также рассказывал о самом мощном нефтяном НИИ Украины. Сюда ездили химики из всего Союза, а затем превратили в зону смерти.