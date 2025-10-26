Символ древний и мощный. Елена Зеленская посетила страну НАТО в необычном украшении

Исследовательница украинской символики Мария Чумарная уже объяснила "Телеграфу", что означает брошь Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская, как и президент, прилагает свои усилия на международной арене и посещает многие страны. В октябре она среди прочего была с рабочим визитом в Норвегии. Как обратил внимание "Телеграф", там она два дня подряд надевала интересную брошь.

Зеленская надевала брошь на встречи в Норвегии 23 и 24 октября, удачно сочетая ее с разными прически и костюмами.

Зеленская на встрече с руководителями норвежских университетов и организаций 23 октября

Зеленская на встрече с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит 24 октября

И вот та самая брошь крупным планом:

Брошь-берегиня, которую Зеленская одевала в Норвегии

"Телеграф" обратился за комментарием к ученой, известной исследовательнице украинской символики и обычаев Марии Чумарной.

Обобщено — да, можно рассматривать как берегиню, а если провести аналогию со схематическим изображением души в сфере на иконе Архангела Гавриила из Софийского собора — это изображение человека-души, человека-дерева. Символ древний и мощный Мария Чумарная эксперт по украинской символике

Архангел Гавриил из Софийского собора

Кто такая Мария Чумарная?

Мария Чумарная родилась в 1952 году в Тернопольской области, она поэтесса, педагог, журналистка, общественный и культурный деятель. Член Национального союза писателей Украины, основательница авторской украиноведческой школы. Она является автором более 80 изданий, среди которых книги для детей, учебники, поэтические сборники, романы, исследования об украинской вышивке и символике.

Мария Чумарная

