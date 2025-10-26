Символ древний и мощный. Елена Зеленская посетила страну НАТО в необычном украшении
Исследовательница украинской символики Мария Чумарная уже объяснила "Телеграфу", что означает брошь Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская, как и президент, прилагает свои усилия на международной арене и посещает многие страны. В октябре она среди прочего была с рабочим визитом в Норвегии. Как обратил внимание "Телеграф", там она два дня подряд надевала интересную брошь.
Что нужно знать:
- Украшение похоже на золотую берегиню
- В украинских онлайн-магазинах не удалось найти такую же брошь
- Эксперт объяснила, что это на самом деле древний и мощный символ
Зеленская надевала брошь на встречи в Норвегии 23 и 24 октября, удачно сочетая ее с разными прически и костюмами.
И вот та самая брошь крупным планом:
"Телеграф" обратился за комментарием к ученой, известной исследовательнице украинской символики и обычаев Марии Чумарной.
Обобщено — да, можно рассматривать как берегиню, а если провести аналогию со схематическим изображением души в сфере на иконе Архангела Гавриила из Софийского собора — это изображение человека-души, человека-дерева. Символ древний и мощный
Кто такая Мария Чумарная?
Мария Чумарная родилась в 1952 году в Тернопольской области, она поэтесса, педагог, журналистка, общественный и культурный деятель. Член Национального союза писателей Украины, основательница авторской украиноведческой школы. Она является автором более 80 изданий, среди которых книги для детей, учебники, поэтические сборники, романы, исследования об украинской вышивке и символике.
