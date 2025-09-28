Купянск теперь только для военных. Что там происходит и правда ли россияне уже в центре города

В городе есть постоянная угроза для жизни

Купянск в Харьковской области был закрыт на въезд для всех, кроме военных. Чтобы спасти себе жизнь, нужно пешком выйти из города, или обратиться к защитникам.

Что нужно знать:

Купянск закрыт для въезда всех, кроме военных

В городе остаются люди, жизнь которых находится под постоянной опасностью.

Российские силы проникают в центральную часть города и используют гражданскую одежду.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Общественного. Он говорит, что есть проблема с процессом эвакуации гражданского населения.

Как эвакуироваться из Купянска

Единственный способ уехать – это пешком покинуть территорию Купянска, после чего наши службы – волонтеры, ГСЧС, полиция – заберут и увезут в более безопасное место. Также можно обратиться к военным, и те обязательно помогут, подчеркнул Беседин

По его данным, в правобережной части Купянска остаются 680 жителей, а на территории всего общества — около 1640 гражданских.

Угроза их жизни есть ежесекундно, пишет руководитель МВА

Следует отметить, что расстояние от Купянска до Харькова составляет более 124 километров.

Что происходит в Купянске

Аналитики DeepState 26 сентября сообщали, что враг якобы продолжает просачиваться в город. В сообщении говорится, что россияне могут находиться в центральной части города и подбирались в микрорайон "Юбилейный".

В сообщении добавили, что силам Обороны удалось пока остановить возможность применения врагом трубы.

Противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток". говорится в сообщении

Россияне накопили силы, чтобы совершать штурмовые действия и проводить диверсионно-разведывательную деятельность.

В окрестностях города работают дроны и минометы, которые производят поражения по позициям украинских бойцов, группам зачистки и т.д. Противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город и очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что усложняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага. пишут аналитики

Что говорят в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 16.00 28 сентября, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

