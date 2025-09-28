Купянск теперь только для военных. Что там происходит и правда ли россияне уже в центре города
В городе есть постоянная угроза для жизни
Купянск в Харьковской области был закрыт на въезд для всех, кроме военных. Чтобы спасти себе жизнь, нужно пешком выйти из города, или обратиться к защитникам.
Что нужно знать:
- Купянск закрыт для въезда всех, кроме военных
- В городе остаются люди, жизнь которых находится под постоянной опасностью.
- Российские силы проникают в центральную часть города и используют гражданскую одежду.
Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Общественного. Он говорит, что есть проблема с процессом эвакуации гражданского населения.
Как эвакуироваться из Купянска
Единственный способ уехать – это пешком покинуть территорию Купянска, после чего наши службы – волонтеры, ГСЧС, полиция – заберут и увезут в более безопасное место. Также можно обратиться к военным, и те обязательно помогут,
По его данным, в правобережной части Купянска остаются 680 жителей, а на территории всего общества — около 1640 гражданских.
Угроза их жизни есть ежесекундно,
Следует отметить, что расстояние от Купянска до Харькова составляет более 124 километров.
Что происходит в Купянске
Аналитики DeepState 26 сентября сообщали, что враг якобы продолжает просачиваться в город. В сообщении говорится, что россияне могут находиться в центральной части города и подбирались в микрорайон "Юбилейный".
В сообщении добавили, что силам Обороны удалось пока остановить возможность применения врагом трубы.
Противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".
Россияне накопили силы, чтобы совершать штурмовые действия и проводить диверсионно-разведывательную деятельность.
В окрестностях города работают дроны и минометы, которые производят поражения по позициям украинских бойцов, группам зачистки и т.д. Противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город и очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что усложняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага.
Что говорят в Генштабе
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 16.00 28 сентября, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Ранее "Телеграф" писал, что в Генштабе объяснили, действительно ли РФ удается прорвать оборону на Днепропетровщине.