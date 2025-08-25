В одном регионе Украины цветет редкий цветок: он чем-то напоминает обычный мак (фото)

Цветы этого растения имеют ярко-желтый цвет

В Одесской области ботаники зафиксировали цветение редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины. Издалека чем-то напоминает мак.

Речь идет о мачке желтом — чрезвычайно красивом цветке с ярко-желтыми лепестками, который считается уязвимым видом и находится под охраной государства, как сообщили в публикации "Одесская жизнь" на Facebook.

Что это за цветок

Мачок желтый

Это растение из семейства маковых обычно достигает 20-50 см высотой, иногда может вырастать и до метра. Имеет длинный корень до 40 сантиметров и отличается насыщенным золотистым цветом. Особенность мачка — желтый молочный сок, которым пронизаны все части растения.

В дикой природе мачок желтый чаще всего встречается на побережье морей и лиманов — на песчаных пересыпях и каменистых берегах. В Тузловских лиманах он растет лишь на нескольких участках.

В то же время опасности для людей или животных мачок не представляет. Однако собирать его строго запрещено, ведь цветок занесен в Красную книгу.

