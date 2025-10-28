На первую дискотеку пришли только 3 человека: как выглядел старейший ночной клуб Львова и почему закрылся (фото)

Львовскому клубу Picasso, не работающему уже 5 лет, до сих пор подражают другие заведения

Старейший во Львове ночной клуб Picasso закрылся в 2020 году, проработав 23 года. Он был расположен в здании бывшего кинотеатра "Звезда" на ул. Зеленой, 88.

Путь к популярности был не таким уж легким. На первую пробную дискотеку пришли только трое посетителей, а одно из последних мероприятий, выступление "Варьятов", пришлось отменить из-за карантина.

В разговоре с изданием Zaxid.net владелец клуба Роман Кравчишин объяснял причины закрытия тем, что современной молодежи уже не интересны дискотеки. Кроме того, он был не готов вкладывать средства в реконструкцию здания и платить, по его мнению, большую арендную плату.

"Львовской почте" Роман Кравчишин рассказал, что официально заведение открылось 14 июня 1997 года. На то время еще студент Академии искусств с друзьями пытался устраивать дискотеки в кафе, которое среди местных называлось "Пикашка". На первую вечеринку туда пришли только три человека, а на следующую вообще два человека. Но впоследствии на танцы собиралось от 300 до 500 посетителей. Команда регулярно обновляла музыкальный репертуар и песню Coco Jamboo от группы Mr. President первым поставили именно они, уверен Роман.

Музыкальный проект Drezden

Но когда вечеринками, по слухам, заинтересовалась налоговая, друзья нашли помещение в кинотеатре "Звезда", назвали заведение Picasso, и с февраля по июнь 1997 года делали там ремонт. В 2001 году на стенах дополнительно появились большие картины, была установлена сцена, сделана барная стойка, балконы, обновлены туалеты.

Кинотеатр Зірка

Расположение кинотеатра Зірка во Львове

В клубе проводились заведения самых разных форматов — от квизов и "Что? Где? Когда?" до драм-н-бейс вечеринок, от поэтических вечеров до стендапов, праздновали национальные и международные праздники, как День Святого Валентина или Хеллоуин, гуляли свадьбы, провели поминки, устраивали показ мод. Несколько раз в месяц в клубе регулярно выступали участники развлекательного "Варьят-шоу", которое основал Сергей Притула.

Сергей Притула

Еще одной особенностью клуба стало то, что там никогда не звучала российская музыка и рядом с хитом Freestyler от Bomfunk MC’s играли треки Оксаны Билозир. По убеждению владельцев клуба, это была своеобразная шоковая терапия, позволявшая сохранить умеющую думать аудиторию.

Орест Лютый

В 2009 году на день рождения клуба представили памятник Пабло Пикассо, который создал украинский скульптор Владимир Цисарик. Памятник был установлен рядом с входом в здание. Он стал своеобразной узнаваемой визитной карточкой заведения.

Памятник Пабло Пикассо

За время существования клуба в Picasso выступали многие известные украинские и зарубежные исполнители, среди которых Друга ріка, Скрябін, Мандри, The Вйо, ВВ, Lama, Мері, Budka Suflera, Morandi, Славко Вакарчук с джазовой программой, O.Torvald, Gogol Bordello и многие другие.

Певица Lama

Бывшее помещение клуба сейчас пустует, однако, по словам диджея Юрия Середича, во Львове до сих пор проводят вечеринки "как у Picasso".

На месте закрытого клуба городские власти планировали открыть молодежный центр, но сейчас по адресу заведения зарегистрировано ЧП "КЛУБ ПИКАССО", основным видом деятельности которого является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

