На першу дискотеку прийшло лише 3 людини: як виглядав найстаріший нічний клуб Львова і чому закрився (фото)

Найстаріший у Львові нічний клуб Picasso закрився у 2020 році, пропрацювавши 23 роки. Він був розташований у будівлі колишнього кінотеатру "Зірка" на вул. Зеленій, 88.

Шлях до популярності був не таким вже й легким. На першу пробну дискотеку прийшло лише троє відвідувачів, а один з останніх заходів, виступ "Вар'ятів", довелося скасувати через карантин.

У розмові з виданням Zaxid.net власник клубу Роман Кравчишин пояснював причини закриття, що сучасній молоді вже не цікаві дискотеки. Окрім того, він був не готовий вкладати кошти в реконструкцію будівлі та сплачувати, на його думку, завелику орендну плату.

"Львівській пошті" Роман Кравчишин розповів, що офіційно заклад відкрився 14 червня 1997 року. До того ще студент Академії мистецтв з друзями намагався влаштовувати дискотеки у кафе, яке серед місцевих мало назву "Пікашка". На першу вечірку туди прийшло лише троє людей, а на наступну взагалі дві людини. Але згодом на танці збиралося від 300 до 500 відвідувачів. Команда регулярно оновлювала музичний репертуар й пісню "Coco Jamboo" від гурту Mr. President першим поставили саме вони, переконаний Роман.

Але коли вечірками, за чутками, зацікавилася податкова, друзі знайшли приміщення у кінотеатрі "Зірка", назвали заклад Picasso, й з лютого до червня 1997-го року робили там ремонт. У 2001 році на стінах додатково з’явилися великі картини, була встановлена сцена, зроблена барна стійка, балкони, оновлені туалети.

У клубі проводилися заклади найрізноманітніших форматів — від квізів та "Що? Де? Коли?" до драм-н-бейс вечірок, від поетичних вечорів до стендапів, святкували національні та міжнародні свята, як День Святого Валентина чи Геловін, гуляли весілля, провели поминки, влаштовували показ мод. Декілька разів на місяць у клубі регулярно виступали учасники розважального "Вар’яти-шоу", яке заснував Сергій Притула.

Ще однією особливістю клубу стало те, що там ніколи не звучала російська музика й поряд із хітом Freestyler від Bomfunk MC’s звучали треки Оксани Білозір. На переконання власників клубу, це була своєрідна шокова терапія, яка дозволяла зберегти аудиторію, яка вміла думати.

У 2009 році на день народження клубу презентували пам’ятник Пабло Пікассо, який створив український скульптор Володимир Цісарик. Пам'ятник було встановлено поряд із входом до будівлі. Він став своєрідною впізнаваною візитівкою закладу.

За час існування клубу у Picasso виступали багато відомих українських і закордонних виконавців, серед яких Друга ріка, Скрябін, Мандри, The Вйо, ВВ, Lama, Мері, Budka Suflera, Morandi, Славко Вакарчук з джазовою програмою, O.Torvald, Gogol Bordello та багато інших.

Колишнє приміщення клубу наразі стоїть порожнє, проте, зі слів діджея Юрія Середича, у Львові досі проводять вечірки "як у Picasso".

На місці закритого клубу міська влада планувала відкрити молодіжний центр, але зараз за адресою закладу зареєстроване ПП "КЛУБ ПІКАССО", основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

