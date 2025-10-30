Нет воды, тепла и света: как Ладыжин на Виннитчине пережил ночную атаку (фото и видео)
Под ударом этой ночью оказались, в том числе, частные дома в Ладыжине
В ночь на 30 октября во время массированной ракетной и дроновой атаки под ударом оказался Ладыжин в Винницкой области. В результате обстрела в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Что нужно знать:
- Ночью 30 октября в Ладыжине прогремели взрывы
- Из-за атаки в городе организуют подвоз технической воды и готовят альтернативную систему теплоснабжения
- Жители домов, которые повреждены больше всего, будут отселены временно
Об этом на своей странице в Facebook сообщает секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец. По его словам, специалисты уже запускают междомовые колонки и организуют подвоз технической воды. Кроме того, в городе готовят альтернативную систему теплоснабжения.
Также Коломиец предупредил, что детские сады в Ладыжине сегодня работать не будут.
В городе во время атаки пострадали и жилые дома. Как говорит секретарь горсовета, жители домов, которые повреждены больше всего, будут отселены временно.
Тем временем в социальных сетях публикуют фотографии и видео последствий ночной атаки по Ладыжину.
На кадрах видны поврежденные в результате атаки частные дома.
Стоит добавить, что мониторинговые каналы писали о том, что этой ночью под ударом находились Бурштынская, Ладыжинская и Добротворская ТЭС, Калушская ТЭЦ, а также тяговые подстанции во многих городах, ГЭС и ряд других энергообъектов.
Для справки: Ладыжинская ТЭС в Винницкой области имела до вторжения 6 энергоблоков (2 блока находится в консервации, 4 – работающих, соответственно мощность станции составляет 1200 МВт). Станция поставляет электроэнергию центральным и южным районам Украины. Находится она на реке Южный Буг. Кроме сжигания угля, ТЭС дает и другие возможности получения электроэнергии: есть гидроэлектростанция с установленной мощностью 8 МВт и солнечная электростанция с установленной мощностью 0,5 МВт.
Ночная атака по Винницкой области
По информации Винницкой областной военной администрации, враг совершил массированную атаку. В результате попаданий на территории области есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры, жилых домов, транспортных средств.
Также известно, что четверо взрослых получили повреждения легкой и средней степени тяжести. Один семилетний ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.
"Все службы работают на местах. В настоящее время происходит тушение пожаров. Взрывотехники производят осмотр соответствующих территорий. Комиссии фиксируют повреждения гражданских построек и транспортных средств. Постепенно возобновляем электроснабжение в области", — говорится в сообщении.
