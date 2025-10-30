Немає води, тепла та світла: як Ладижин на Вінниччині пережив нічну атаку (фото та відео)

Під ударом цієї ночі опинилися, зокрема, приватні будинки в Ладижині

У ніч на 30 жовтня під час масованої ракетної та дронової атаки під ударом опинився Ладижин у Вінницькій області. Внаслідок обстрілу в місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Що потрібно знати:

Вночі 30 жовтня у Ладижині прогриміли вибухи

Через атаку у місті організують підвезення технічної води та готують альтернативну систему теплопостачання

Мешканців будинків, які пошкоджені найбільше, буде відселено тимчасово

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць. За його словами, фахівці вже запускають міжбудинкові колонки та організують підвезення технічної води. Крім того, у місті готують альтернативну систему теплопостачання.

Також Коломієць попередив, що дитячі садки в Ладижині сьогодні не працюватимуть.

Ладижин на карті

У місті під час атаки постраждали й житлові будинки. Як каже секретар міськради, мешканців будинків, які пошкоджені найбільше, буде відселено тимчасово.

Тим часом у соціальних мережах публікують фотографії та відео наслідків нічної атаки по Ладижину.

На кадрах видно пошкоджені внаслідок атаки приватні будинки.

Варто додати, що моніторингові канали писали про те, що цієї ночі під ударом перебували Бурштинська, Ладижинська та Добротвірська ТЕС, Калуська ТЕЦ, а також тягові підстанції у багатьох містах, ГЕС та низка інших енергооб’єктів.

Довідково: Ладижинська ТЕС у Вінницькій області мала до вторгнення 6 енергоблоків (2 блоки перебувають у консервації, 4 – працюючих, відповідно потужність станції становить 1200 МВт). Станція постачає електроенергію центральним та південним районам України. Знаходиться вона на річці Південний Буг. Окрім спалювання вугілля, ТЕС дає й інші можливості отримання електроенергії: є гідроелектростанція із встановленою потужністю 8 МВт та сонячна електростанція із встановленою потужністю 0,5 МВт.

Нічна атака по Вінницькій області

За інформацією Вінницької обласної військової адміністрації, ворог здійснив масовану атаку. Внаслідок влучень на території області є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

Також відомо, що четверо дорослих отримали пошкодження легкого та середнього ступеня важкості. Одна семирічна дитина зараз перебуває у тяжкому стані.

"Всі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж. Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів. Поступово відновлюємо електропостачання в області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про наслідки нічної атаки по Україні 30 жовтня.