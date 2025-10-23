Вероятность мала, но не равна нулю: блиц-интервью с Максимом Гардусом о блекауте, запасах газа и перспективах энергосистемы

Безопасных регионов в Украине сейчас нет: эксперт объяснил, почему

В условиях новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, Украина все чаще оказывается перед вызовом не только оперативного ремонта объектов, но и пересмотра стратегий энергобезопасности. При этом риски дефицита энергоносителей возрастают, а подготовка к зиме становится основным испытанием для всей страны.

О состоянии запасов газа, логике атак России, технических и системных слабых местах украинской энергетики и шансах избежать масштабного блекаута "Телеграф" пообщался с энергетическим экспертом и специалистом по коммуникациям инициативы Razom We Stand Максимом Гардусом.

Ключевые факты из интервью:

Максим Гардус пояснил, что Россия расширила радиус ударов по энергетическим объектам, поэтому риск обстрелов сейчас во всех регионах

Эксперт считает полный блекаут маловероятным и прогнозирует, что запасов газа хватит как минимум до января

Гардус отметил, что главным трендом после зимы станет децентрализация энергетики и развитие возобновляемых источников

- В связи с новыми обстрелами энергетической инфраструктуры изменилось ли что-то в плане распределения регионов на условные "безопасные" и "опасные"?

– В зоне риска все регионы. Но у некоторых риск выше, потому что он зависит, в том числе, от досегаемости различных способов поражения, которые может использовать враг для ударов по нашим критическим инфраструктурным объектам. Наиболее опасно там, куда долетает ствольная артиллерия, РСЗО, и все такое. То есть, это непосредственно прифронтовые регионы и те, которые находятся близко к российской границе – Херсонщина, Николаевщина, Запорожье, Днепропетровщина, Харьков, Сумы, Чернигов.

Но мы можем констатировать, что средства поражения, которые использует Россия, несколько совершенствуются. К примеру, уже официально заявили, что Россия испытала новые типы управляемых авиационных бомб, которые могут лететь на 193 километров. Таким образом, ширина этого уязвимого к обстрелам радиуса становится больше.

Что такое управляемые авиабомбы (КАБ) и как использует их Россия

По другим регионам мы видим, что удары наносятся баллистическими, крылатыми ракетами, ударными дронами. Урона там несколько меньше, но если Россия накопит достаточно средств поражения и проведет масштабную атаку, то мы увидим, что под ударом могут быть и относительно удаленные от линии боевого столкновения регионы.

Здесь мы говорим о трех типах атак:

подальше от линии боевого столкновения поражаются регионы, где происходит добыча полезных ископаемых – нефть и газ. В первую очередь, это – Харьковский и Полтавский регион, во вторую – западный;

– нефть и газ. В первую очередь, это – Харьковский и Полтавский регион, во вторую – западный; кроме того, атаки идет на инфраструктуру, расположенную над подземными хранилищами газа на западе Украины;

на западе Украины; что наиболее очевидно для потребителей – атаки на объекты генерации и распределения: теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, сами объекты на линиях передач.

Из постоянно обновляющейся статистики были повреждены или полностью уничтожены все 18 крупных ТЭС. Но не только. По котельным – статистика показывает 800, тепловых пунктов – по 150. Это уже расположено довольно далеко от линии фронта. Таким образом: опасность есть всюду, но степень ее отличается.

– Во время прошлого интервью вы говорили , что блекаута в Украине не будет. Изменилось ли ваше мнение на этот счет сейчас?

– Что такое блекаут? К сожалению, термин, который является узкопрофильным, стал широкоупотребительным, и люди используют его там, где не нужно. Блэкаут у нас был только один раз – осенью 2022 года. Это ситуация, когда система полностью теряет управляемость, выпадают одна за другой большие генерации и крупные потребители. И диспетчеры уже не делают ничего – автоматические выключатели отключают хаотически объекты, никто не может предвидеть, что будет дальше.

Отключение света в Киевской области, Вишневое/Levi Kyiv

Не каждое отключение света является блекаутом. Не любая авария является блекаутом. Тем более дефицит электричества и плановые отключения не являются блекаутом. Надо очень осторожно и внимательно относиться к этому термину.

Возможно ли полное отключение света по всей стране? В принципе, да, но это маловероятно, даже в наших условиях. Кроме того, по данным разведки Украины, это не цель Российской Федерации, она сосредоточилась на более реальных целях – отключение электроэнергии в некоторых регионах, находящихся по линии боевого столкновения. Мы видим, что сейчас возникают такие ситуации в Черниговской, Сумской, периодически Харьковской областях.

Сейчас они там отключают практически всю инфраструктуру. Это и большая передача, и малые объекты, и котельные, буквально идет к дворовым объектам. И такое полное отключение в тех регионах возможно. А полное отключение всей страны – маловероятно. Хотя эта вероятность не равна нулю.

– Нардеп Михаил Бондарь в комментарии "Телеграфу" сказал, что газа в Украине может не хватить уже по состоянию на декабрь-январь. Что вы думаете на этот счет и как вы оцениваете уровень запасов?

– О декабре-январе я считаю такие прогнозы очень маловероятными. Газа у нас сейчас больше, чем в прошлом году. Большинство аналитиков, официальные структуры и общественный сектор отмечают, что этого достаточно для прохождения октября, ноября, декабря и января.

Что касается февраля – скорее всего, придется закупать газ. Сколько? Зависит от двух факторов, которые предсказывать невозможно:

Температурный режим – наука не отмечает погоду дальше, чем на две недели. Поэтому если вам народный депутат, астролог, таролог, таксист или кто-то еще говорит, какой будет температура в январе – это все – экспертиза одного уровня. Никто не знает, какой будет погода.

– наука не отмечает погоду дальше, чем на две недели. Поэтому если вам народный депутат, астролог, таролог, таксист или кто-то еще говорит, какой будет температура в январе – это все – экспертиза одного уровня. Никто не знает, какой будет погода. Уровень обстрелов – уровень повреждения инфраструктуры, как добывающей, так и для хранения, так и той, которая предназначена для импорта.

Мы видим, что были прецеденты, когда Россия била по станции, которая обеспечивает перекачку газа в Украину с южного направления.

Итак, мы видим, что есть вилка сценариев:

В лучших условиях – теплая зима и примерно такой же уровень обстрелов, который позволяет добывать значительное количество газа, а значительное – импортировать: в феврале придется докупить примерно 800 миллионов кубометров природного газа; В самых плохих условиях – холодная зима, очень высокие повреждения: докупать придется раньше и больше.

Я лично считаю, что, скорее, это будет нечто среднее между оптимистическим и пессимистическим сценарием. Максим Гардус

Максим Гардус/Facebook-страница

– Насколько существенна сейчас помощь со стороны ЕС, западных партнеров в подготовке к зиме и о каких именно объемах, средствах или финансировании идет речь?

– Помощь очень большая, за что мы очень благодарны. И она очень разноплановая: есть Фонд поддержки энергетики, куда страны вносят вклады – в первую очередь Европейского Союза, но не только. К примеру, очень большим донором является Япония.

Там не только деньги, хотя деньги важны, но и всякое оборудование для ремонта, потому что очень многое из того, что нам нужно, производится небыстро. Огромный трансформатор невозможно купить в супермаркете, он производится по заказу. Там уже около 3 миллиардов.

Есть помощь отдельным регионам Украины из разных фондов или правительств западных стран напрямую – там уже тоже перевалило за несколько миллиардов. Кроме того, есть гранты и кредиты для наших энергетических компаний, которые предоставляются им как для ремонтов, так и для накопления материалов. Это кредиты для "Укрэнерго", "Нефтегаза", "Укргидроэлектро".

Также стоит добавить о помощи с деньгами на закупку газа – из-за всей этой ситуации средств не хватает, поэтому ему дают кредиты для того, чтобы он закупил газ у хранилища. Поэтому сумма помощи очень значительна, за что мы очень благодарны.

— Что могут делать украинцы уже сейчас, чтобы подготовиться к отключениям, перебоям, минимизировать риски, в том числе для собственной техники?

— Здесь, в принципе, есть три уровня ответа: что может сделать житель квартиры, что может сделать многоквартирный дом в целом и что могут сделать жильцы частного дома?

Житель квартиры, в принципе, сделать может, откровенно, очень немного. Купить устройства бесперебойного питания, позаботиться об энергоэффективности квартиры, запастись временными средствами освещения, фонариками, источниками света на LED-технологии, потому что они очень экономны – разные ленты и прочее. Теплая одежда, источники тепла, работающие без электричества.

Отдельно дискуссионный вопрос о солнечных панелях. В квартире они могут быть очень недейственными, так как зимой малого солнечного света, их может хватить только на зарядку телефона. Максим Гардус

Что может сделать многоквартирный дом ? Многоквартирный дом, особенно, если в нем хорош ОСББ, может сделать гораздо больше. Установить бесперебойное питание на ключевые инфраструктурные объекты – насосы, подающие воду и лифты. К тому же, дом может лучше позаботиться об энергоэффективности и утеплении, потому что очень большой источник, поставляющий тепло в атмосферу – это именно помещения общего пользования: подъещи, двери, окна и крыша.

Дизельный генератор/Dima Solomin

Учитывая, что уже октябрь, много ремонтных работ у них провести не удастся, но малые — вполне возможно.

Ну и, конечно, жильцы частных домов могут в зависимости от своего бюджета сделать намного больше. Покупать источники электроэнергии, водоснабжения, подумать о новых источниках тепла – запастись децентрализованными источниками: дрова, паллеты и т.д.

То есть, как мы видим, средств подготовки очень много. Они зависят от того, каким именно имуществом вы владеете и сколько у вас средств.

– Последний вопрос о будущем, о досрочной перспективе, если мы можем о нем говорить. Каковы перспективы стабилизации системы и изменится ли структура энергетики после этой зимы?

– Мы видим, что есть несколько трендов. Во-первых, сейчас и бизнес, и частные домохозяйства фокусируются больше на постоянстве и бесперебойности, чем на стоимости электроэнергии. Таким образом, это способствует тренду на децентрализацию.

Многие бизнесы за последние три года начали развивать собственные источники энергии, чтобы не зависеть от сети, которая может упасть. Это и солнечные электростанции, это, например, в аграрно-промышленном комплексе – биогазовые и биометановые установки, количество которых очень увеличилось в последнее время. Большой объект может позволить себе ветровую генерацию. Также продолжается тренд на газопоршневые станции, хотя сейчас, учитывая ситуацию с газом, неизвестно, будет ли это продолжаться.

Солнечные электропанели, как вид из видов "зеленой генерации"/Caspar Rae

Поэтому я думаю, что после того, как эта зима будет нелегкой, мы можем ожидать, что в краткосрочной перспективе эти тренды еще сильнее усилятся. Все, у кого малы, средние предприятия – большие уже позаботились об этом – будут инвестировать в постоянство. Во что-то, что они сами контролируют и благодаря чему могут работать независимо от больших сетей.

Если говорить о среднесрочной или досрочной перспективе, мы ведь не знаем, когда война закончится, то придется нам многое переосмыслить. И эти проекты, которые направлены именно на постоянство, но являются дорогими, нужно будет переписывать. Ведь тогда для нас главной станет экономическая целесообразность.

Кроме того, усилится наш упор на евроинтеграцию с зеленым курсом, на нас распространяются полноценные рыночные цены, углеродный налог. Поэтому после войны будет запрос на большие, но дешевые решения с возобновляемыми источниками энергии. А маленькие более дорогие решения, которые к тому же неэкологически, как, например, дизельные генераторы – это будет актуально только на время войны.

И, во всяком случае, жертвой этого развития будет большая угольная генерация. Денег, чтобы ее восстановить, нет, а Европа на это не даст ни грантов, ни кредитов. Кроме того, идея уже очень сомнительна не только с экологической, но и с экономической точки зрения. Скорее всего, более обоснованно будет поставить несколько ветряных мельниц, чтобы они наделали 600 МВт, чем восстанавливать старый угольный блок, которому уже несколько десятилетий. Поэтому после войны угольная генерация либо очень сильно уменьшится, либо вообще исчезнет, как вид.

