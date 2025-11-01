Король осені у Києві: лабрадор з особливою гривою підкорив соцмережі (відео)

Відео з "осіннім" лабрадором із Голосіївського парку зібрало сотні лайків.

В Голосіївському парку в Києві помітили лабрадора-ретривера, який може стати справжнім "королем осені" або виграти титул Міс/містер Осінь. Власники зробили йому штучну гриву з золотого опалого листя.

Відео розмістили в одному з місцевих телеграм-каналів. Судячи з нього — собаку зовсім не бентежить її прикраса.

Вочевидь, грива з листя закріплена вільно, аби собака міг рухати головою. Відео з ним зібрало сотні лайків. Окрім компліментів "королю" чи "королеві" осені, коментатори також турбувались, чи лабрадору не заважко носити таку прикрасу.

Зазначимо, лабрадор-ретривер — це одна з найпопулярніших порід собак у світі, відома своїми доброзичливістю, терплячістю, лагідним характером. Собаки цієї породи є чудовими компаньйонами для сімей, добре ладнають з дітьми та іншими тваринами. Ці лагідні собаки потребують активних прогулянок щонайменше годину на добу та дуже люблять гратися з господарями. Тож носіння такої прикраси собака міг сприймати як забавку.

