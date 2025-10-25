Гибель мобилизованного в Киеве: военный омбудсмен требует расследования, в ТЦК и бригаде – своя версия

В ТЦК и бригаде утверждают, что погибший "упал на пол и ударился головой". Родители и омбудсмен не верят

Военный омбудсмен Ольга Решетилова требует от правоохранительных органов провести подробное расследование гибели 43-летнего мобилизованного Романа Сопина в распределительном пункте территориального центра комплектования в Киеве. В то же время Подольский ТЦК, мобилизовавший Сопина и 71-я бригада, куда его распределили, имеют собственную версию инцидента.

Что нужно знать:

Военный омбудсмен заявила, что имеет много запросов по поводу инцидента с гибелью Сопина

Решетилова требует от правоохранительных органов провести тщательное расследование

В ТЦК и бригаде ВСУ тем временем выступили с совместным заявлением и изложили собственную версию событий

Военный омбудсмен Ольга Решетилова написала в Facebook, что у нее очень много запросов на комментарий по поводу инцидента с гибелью 43-летнего новобранца. Она отметила, что находится на связи с адвокатом семьи погибшего и получила от него информацию. По словам Решетиловой, у родителей погибшего Романа Сопина очень много вопросов к действиям правоохранителей, врачей и администрации больницы, представителя воинской части, не считая вопросов на тему того, что произошло с их сыном.

"Все это должно быть детально выяснено в рамках уголовного производства. Я уже общалась с правоохранительными органами – очень надеюсь на их эффективность. Мы должны сделать все, чтобы выяснить правду о том, что привело к смерти мужчины, поминутно воспроизвести события и в случае насильственной смерти привлечь виновных к ответственности", — написала она.

Также Решетилова попросила сообщить ей лично, если кто-то стал свидетелем инцидента или имеет важную информацию о гибели Сопина. Она гарантировала конфиденциальность каждому, кто обратится к ней.

Что говорят в ТЦК и ВСУ

Тем временем в совместном заявлении Подольского ТЦК и СП в Киеве, который мобилизовал Сопина, и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, куда его распределили, изложена собственная версия смерти мобилизованного киевлянина. Там подтвердили, что Сопин был мобилизован 18 октября, а в распределительный пункт прибыл на следующий день.

В пункте его зачислили в ряды 71-й егерской бригады. Но во время инструктажа для новобранцев Сопин якобы внезапно потерял сознание, упал и ударился головой. Как говорится в заявлении, было очень много свидетелей этого инцидента — как военнослужащих, так и мобилизованных. Сопину оказали в медицинскую помощь, вызвали экстренные службы. Полиция допросила десяток свидетелей, но не выявила признаков того, что к мобилизованному применяли насилие.

"Руководство Подольского ТЦК и СП в Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, максимально будут способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств", — добавили в заявлении.

Смерть Романа Сопина: что известно

В Киеве 23 октября скончался 43-летний Роман Сопин, получивший тяжелые травмы после пребывания в распределительном пункте Подольского района Киева. В ТЦК вину отрицают, а полиция начала расследование. Роман был сыном актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных. Первой об инциденте написала журналистка и телеведущая Дарья Трунова, лично знавшая семью погибшего. Сопин не имел никаких болезней, а родители увидели его в рваной одежде и с синяками.

В свою очередь, в ТЦК Киева заявили, что информация об избиении мужчины работниками центра якобы является "манипулятивной". Оба медосмотра – в ТЦК и в распределительном центре – мужчина прошел, его даже успели определить в ряды воинской части. Дело расследуется полицией, министр МВД Игорь Клименко взял расследование на личный контроль.