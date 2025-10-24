Травма, кома и смерть: что произошло с мобилизованным в Киеве. Все детали дела

Мужчина не был против мобилизации, но погиб от травмы головы

В Киеве после мобилизации 23 октября скончался 43-летний Роман Сопин, получивший тяжелые травмы после нахождения в распределительном пункте Подольского района Киева. В ТЦК вину отрицают, а полиция начала расследование. Роман был сыном актеров театра Beat Олега и Ларисы Сопиных.

Что нужно знать

Роман Сопин был мобилизован 18 октября

На следующий день его доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, 23 октября он скончался

Семья утверждает, что у мужчины не было никаких болезней

Полиция расследует смерть, ТЦК отрицает избиения, а министр МВД Клименко взял дело под личный контроль

Об инциденте сообщила журналистка и телеведущая Дарья Трунова, лично знавшая семью погибшего. По словам Труновой, мужчину мобилизовали 18 октября. После прохождения военно-врачебной комиссии он позвонил родным и попросил передать вещи. Уже на следующий день семье позвонили по телефону из больницы: у Романа была закрыта черепно-мозговая травма, ему сделали трепанацию черепа. 23 октября он скончался в больнице.

Сын (Роман – ред.) не отказался от службы. Но что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием вот вопрос! Дарья Трунова

Еще одна журналистка – Анжелика Сизоненко (LB.ua) – уточнила, что последний раз Роман выходил на связь 19 октября. Он позвонил маме и сообщил, что место его пребывания изменилось, и попросил связаться с мужем по имени Евгений, который сообщит новый адрес, куда необходимо передать вещи. Роман находился по адресу: Киев, ул. Ивана Выговского, 13. Позже Евгений позвонил и сказал, что Роман "упал, у него случился приступ, и ему вызвали скорую помощь". При этом болезней у мужчины не было, а родители увидели его с синяками и в порванной одежде.

Роман Сопин, по словам родителей, не имел каких-либо заболеваний, которые могут провоцировать судороги или потерю сознания, кроме того, одежда, в которой был одет сын на момент получения травмы, была порвана, а на теле имеются синяки — родители считают, что во время принудительного задержания и мобилизации к Роману была применена физическая сила работниками ТЦК или другими лицами, в результате чего он получил тяжелые телесные повреждения, что привело к тяжелому состоянию и коме, а впоследствии к смерти. Анжелика Сизоненко

Роман Сопин с матерью в 2015 году

Версия ТЦК

В ТЦК Киева заявили, что информация об избиении мужчины работниками центра является манипулятивной. По официальной версии, после прохождения ВЛК Роман Сопин направили в воинскую часть для дальнейшего прохождения службы, где он прошел еще один медосмотр и был причислен к спискам.

Версия ТЦК о смерти Романа Сопина

Расследование смерти: министр взял на контроль

Родители умершего подали заявления в Государственное бюро расследований, требуя выяснить, не применяли ли к сына силу во время пребывания в ТЦК. Говорят, полиция Подольского района не хотела открывать производство.

24 октября полиция Киева сообщила, что внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство (с примечанием "для установления причин смерти"). Предварительно правоохранители заявили, что Сопин упал в помещении распределительного пункта, после чего присутствовавшие оказали ему медицинскую помощь. Опрошено более десяти свидетелей.

На пленарном заседании Верховной Рады народный депутат Алексей Гончаренко обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с просьбой взять расследование под личный контроль. Министр ответил, что возьмет на контроль. Причины травм и обстоятельств смерти Романа Сопина должна установить судебно-медицинская экспертиза.

