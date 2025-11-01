Укр

"Зимой мы будем чувствовать": нардеп объяснил, как повлияет на Украину новый удар РФ по энергетике

Антон Корж
Читати українською
Россияне активно атаковали энергетику на Правобережье Новость обновлена 01 ноября 2025, 04:08
Россияне активно атаковали энергетику на Правобережье. Фото Колаж Телеграфу

Главный удар враг направил не только на ТЭС, но и на объекты передачи и заводы, производящие оборудование

Российские оккупанты во время ракетной атаки на Украину в ночь на 30 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры преимущественно на Правобережье. Под атакой были Ладыжинская и Добротворская тепловые электростанции. Сейчас эти удары не очень чувствуются, но зимой ситуация станет гораздо хуже.

Что нужно знать:

  • Российские оккупанты сменили тактику и она уже дает неприятные для Украины плоды
  • Украину сейчас спасает погода во дворе, позволяющая балансировать систему; реальные проблемы начнутся зимой
  • В ночь на 30 октября оккупанты били не только по генерации, но и по заводам и объектам системы передачи электроэнергии

Как рассказал "Телеграфу" народный депутат Сергей Нагорняк, оккупанты изменили тактику террора против энергетики. Месяц назад они терроризировали энергетические объекты в отдельных регионах, но последние несколько атак ведутся целенаправленно по тепловым и гидроэлектростанциям по балансировочным возможностям украинской энергетики.

"К сожалению, на сегодняшний день из шести гидроэлектростанций по каскаду Днепра работает только одна. А пять ГЭС не работает. И здесь ситуация схожая с ГЭС по каскаду Днестра. В ночь на 30 октября россияне били непосредственно по ГЭС по каскаду Днестра и по теплоэлектростанциям на Правобережье Украины", — сказал он.

По словам нардепа, последствия российских терактов действительно очень ощутимы в энергосистеме. Украина сейчас спасает погода: она позволяет балансировать энергосистему и идти с равными графиками, незначительными отключениями и ограничениями.

"Но зимой мы будем ощущать эти удары. Сейчас мы их меньше ощущаем, ведь "Укрэнерго" очень быстро после аварийных отключений уже сделали плановые графики отключений в несколько очередей. Но зимой, к сожалению, мы будем ощущать эти удары и ситуация будет другой", — спрогнозировал он.

Проблем больше, чем кажется

По словам Нагорняка, тот факт, что после 30 октября в пострадавших регионах быстро возобновили электроснабжение — это не означает, что проблема решена и последствия ликвидированы. На самом деле, для ликвидации последствий российских терактов требуется от недели до нескольких месяцев. Иногда до года, если разрушения существенные. При этом атака врага точно не последняя, а каждый удар ощутимее предыдущего.

Кроме того, теракт россиян 30 октября был направлен не только по объектам генерации. Ударные дроны и ракеты били по объектам операторов системы передачи электроэнергии и по предприятиям, которые могут производить электрическое оборудование.

"Враг… Бил по Запорожскому заводу трансформаторов. Там было огромное количество попаданий и последствия будут достаточно тяжелые для этого предприятия. А это завод, который производит трансформаторы для работы "Энергатома", "Укргидроэнерго", и "Укрэнерго". Поэтому атака была достаточно тяжелая, как мы сейчас как будто не все ее чувствуем", — резюмировал Нагорняк.

Напомним, что российские оккупанты устроили масштабную ракетную атаку на Украину в ночь на 30 октября. Враг применил крылатые ракеты Х-101 с бортов Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр", запущенные остатками Черноморского флота РФ, баллистические ракеты "Искандер", а также ударные беспилотники. Мишенью в очередной раз стала украинская энергетика — россияне пытаются с помощью террористических актов против энергетической инфраструктуры вызвать в Украине блэкаут и кризис.

В основном удар пришелся на важные инфраструктурные газовые и энергетические объекты. Во многих городах были введены аварийные отключения и графики почасового отключения света. Согласно данным мониторинговых каналов, под ударом, среди прочих, находились три города, в которых есть ТЭС: Добротвор, Ладыжин и Буртшын.

