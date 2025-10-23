Может ли произойти блэкаут из-за ударов по ГЭС: что говорят эксперты

Оккупанты могут устроить даже не блэкаут, а коллапс энергетики

Российские оккупанты планируют устроить блэкаут в Украине, разбалансировав систему терактами на гидроэлектростанциях. Вероятность блэкаута будет зависеть от масштабов повреждения энергетической инфраструктуры и от того, насколько эффективной будет противовоздушная оборона.

Что нужно знать:

Украина уже проходила это в 2022 году: тогда был практически блэкаут, сейчас этого нужно избежать

Эксперты не исключают возможности того, что блэкаут все-таки может наступить

Возможен даже сценарий долгосрочного коллапса энергетики — блэкауты будут не на несколько часов, а на несколько дней или даже недель.

"Мы проходили это в 22-м году. У нас был практически блэкаут, когда свет отключали на долгое время и бытовым, и промышленным потребителям", — пояснил Игорь Стукаленко, руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI".

По словам Стукаленко, повторение ситуации 2022 возможно, но нужно попытаться избежать ее. В первую очередь необходима защита энергообъектов от "шахедов", которые россияне применяют в огромных количествах.

"Энергетики и вооруженные силы сделают свою работу для того, чтобы украинцы были со светом, с теплом и с газом в домах", — уверяет нардеп Сергей Нагорняк.

Блэкаут и даже хуже

В то же время, эксперты не исключают того, что в случае, если Россия продолжит методично и безнаказанно разрушать украинскую энергетику, блэкаут все же произойдет. Новая тактика терроризма, к которой прибег враг — разбалансировка левого и правого берегов Днепра — крайне опасна. Если оккупантам удастся создать на востоке критический дефицит генерации, когда на западе будет профицит, придется снижать мощность атомных электростанций, главного производителя электроэнергии в стране.

В свою очередь такая ситуация может привести к долговременному коллапсу энергетики. Блэкауты продлятся не несколько часов, а несколько суток, или даже несколько недель. При этом врагу для реализации такого сценария нужно гораздо больше ракет, чем для полного уничтожения украинской энергетики. Достаточно выбить половину поколения на востоке, а затем уничтожить трансформаторные станции.

