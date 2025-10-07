"Сидеть, лежать, хрю". В Одессе заметили очень необычного и милого домашнего питомца (видео)

Одесситка выбрала себе друга с пятачком, он стал звездой сети

В Одессе заметили девушку с необычным домашним любимцем, которого она выгуливала по городу. Одесситка вела на поводке милого поросенка, квартирных поросят продают в Украине за немалые деньги.

Видео опубликовал один из местных пабликов. Комментаторы уточнили, что девушка с поросенком нередко гуляет по улице Итальянская (бывшая Пушкинская). Кабанчику год.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Судя по кадрам, это вьетнамский кабанчик. Это очень милые и общительные животные, хотя и слишком большие для содержания дома. Взрослые вьетнамские вислобрюхие свиньи весят около 70 кг. Однако они очень умные, знают своего хозяина и свое имя.

Иногда люди заводят их по ошибке – недобросовестные продавцы часто выдают поросят вьетнамских свиней за минипигов, уверяя, что они останутся маленькими (30-50 кг). Впрочем, иногда люди сознательно идут на такой шаг.

Вьетнамские поросята

Возможно, кабанчик с видео живет в собственном жилье во дворе частного дома и хозяйка просто любит прогуливаться с ним по городу. Ведь эти свинки могут стать настоящими четырёхлапыми друзьями.

Каких свиней можно держать в квартире

Карликовый поросенок

В квартире в качестве домашних питомцев обычно держат минипигов – специально выведенных карликовых свиней. Породы минипигов для квартиры:

Мини-майялино – самые маленькие, весом 10-30 кг, идеальные для проживания в квартире.

Геттингенский минипиг – 25-40 кг, одна из самых популярных пород

Бергштрессер книрт – 30-50 кг, спокойные и общительные

Визенау – 20-45 кг, хорошо поддаются дрессировке.

Нужно понимать, что содержание даже маленьких свиней – дело непростое. Ведь все свинки нуждаются в пространстве для движения, регулярных прогулках и правильном питании. В то же время они умны и способны приучиться к лотку, однако всегда остаются свинкой с природными инстинктами – любят рыться, могут грызть мебель и бывают довольно шумными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых оригинальных экзотических животных, которых можно завести дома.