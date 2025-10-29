Покровску осталась неделя? Что военные эксперты говорят о главной крепости Донбасса

Покровск на Донетчине 13 месяцев сдерживал наступление врага, однако Рождество этого года "город Щедрика" уже может не встретить

Ситуация в Покровске 29 октября активно оговаривается в соцсетях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные в Покровске Донецкой области якобы "окружены" и "заблокированы" и даже предложил прекратить боевые действия, чтобы дать в город доступ для журналистов, мол, чтобы это доказать. В то же время флаг России, который был замечен на потолке Покровска, был уничтожен практически сразу. "Телеграф" пообщался с военными экспертами, чтобы узнать, что действительно происходит в городе.

Российские штурмовики и диверсанты в городе: ситуация остается сложной

Первые ДРГ российской армии в Покровске были зафиксированы еще в августе 2025 года. 27 октября на основе видео с геолокацией зафиксировано продвижение оккупационных войск по улице Нахимова в западной части города. Также аналитики обращают внимание на видео украинской бригады "Красная калина", которая обнародовала кадры с атаками украинских подразделений по позициям оккупантов в восточной части Родинского — города к северу от Покровска.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, сейчас ВСУ гарантированно контролируют только северную часть Покровска — к северу от железнодорожного вокзала, которая к тому же обильно заминирована дистанционными средствами врага.

На остальной территории города, по сути, идут ожесточенные спорадические бои между передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины, вынужденными их вести, фактически, без тыла и флангового взаимодействия, часто в окружении, или полуокружении и малыми штурмовыми группами противника, активно пытаясь проникнуть между ними и через их разреженные. Константин Машовец

Отрывок с поста Константина Машовца/Facebook

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" в комментарии "Телеграфу" подтвердил, что ситуация действительно достаточно сложная, поскольку армия РФ продолжает штурмовые действия в самом городе. К тому же у них остается возможность отправлять в Покровск новые диверсионные подразделения.

"Они для этого используют два основных направления. Это через село Леонтовичи по трассе Т-0515, Привольная улица. Также по левую сторону от прудов, Сазонова. И через кладбище, через Покровское автопредприятие непосредственно к центру города. Они имеют обходной маршрут, и через Зеленовку они выходят на микрорайон Лазурный и микрорайон Южный. И имеют возможность выхода непосредственно также в город", – говорит он.

Леонтовичи — новое название села Первое Мая возле Покровска/Deepstate

Такой заброс личного состава происходит в непрерывном режиме – в российской армии стоят задачи и сроки, в которых они должны их выполнить. Именно поэтому в Покровске сейчас происходит максимальное давление именно человеческим ресурсом.

Они очень часто переодеваются в гражданское, имеют гражданскую одежду. Это затрудняет их идентификацию и своевременную нейтрализацию. Таким образом, они максимально рассредоточиваются и проникают в наши зоны, где еще есть наш контроль. Александр Коваленко

Александр Коваленко/Facebook-страница

По состоянию на 29 октября, по данным Донецкой ОВА, в Покровске остается 1260 гражданских – эвакуация оттуда невозможна. Поэтому российские военные имеют возможность закрепляться в пустых домах.

"По состоянию на сейчас у них есть огневой контроль на трассу М-30 — на Павлоград. Они неоднократно пытались ее непосредственно перерезать по западной части. Пока полноценно им это не удалось. Они ведут бои в районе завода "Стройдеталь" с целью того, чтобы перерезать полностью М-30 севернее кладбища. — это перерезание этой логистики", — сообщает эксперт.

Близко к коллапсу? Счет идет на километры

Бывший сотрудник СБУ и экс-консультант Комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак говорит, что ситуация в Покровске уже близка к коллапсу.

"Российская Федерация присутствует уже на дороге, которая соединяет Покровск с Павлоградом. Она там разделяется на две части, две эти дороги уже физически перекрыты россиянами. Насколько они там присутствуют — мы не знаем, но Deepstate, к сожалению, показывает, что ситуация просто катастрофическая для Вооруженных Сил Украины", — говорится в заявлении.

До оцепления города, по его словам, остается около 7 километров.

"Украина не имеет возможности разрешить окружение наших военных, которые в Покровске остаются. Нельзя себе позволить оставить оборудование, вооружение, которое там есть. По возможности, конечно, нужно вывезти, но в первую очередь это люди, раненые, во вторую очередь это уже материальные ресурсы. Но ситуация очень катастрофическая. Вчера ухудшилась, сегодня ухудшилась, и в принципе, к сожалению, тенденция такова, что мы быстро теряем то, что осталось от Покровска", – считает Ступак.

Что дальше? Угрозу оцепления Мирнограда и Покровска можно снять

Российские войска привлекли не менее 11 тысяч солдат для попытки оцепления Покровской агломерации. В районе ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск противник сосредоточил большое количество живой силы и техники.

По информации 7-го корпуса ДШВ, противник инфильтрировался в юго-западную части Покровска и пытается продвинуться на север и северо-запад города. В зоне ответственности этого подразделения украинской армии противник накопил около 27 тысяч военных, 100 танков, 260 боевых бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

По мнению Александра Коваленко, для окружения агломерации этого количества личного состава и техники недостаточно. Особенно учитывая то, что для оцепления требуется как минимум контроль северо-восточной части.

"Это как раз Добропольское направление. А на Добропольском направлении за последнее время у нас есть соответствующие успехи, которые значительно усложняют россиянам проведение боевых операций. Недавно Силы обороны Украины провели успешные контратакующие действия в районе Сухецкого, Суворова и Федоровки. И российские попытки продвинуться в районе Красного Лимана, а также Родинского могут для них превратиться в очередное окружение", – считает обозреватель.

Район Красного Лимана и Родинского в Донецкой области/Deepstate

Если Вооруженные силы перережут взаимосвязь с основными силами, то подразделения РФ в районе Красного Лимана и Родинского могут оказаться в окружении – тогда тема окружения Мирнограда и Покровска станет неактуальной.

"Пока безусловно риски того, что они попытаются окружить именно эту агломерацию, но факта выполнения этих действий нет", — говорит Александр Коваленко.

Какой новой тактикой РФ пытается прорвать оборону Покровска

Бои за Авдеевку завершились в феврале 2024 года, когда российской армии удалось захватить развалины уничтоженного обстрелами города. Тогда выход украинских военных из города называли одной из самых сложных операций. Однако, по мнению Коваленко, стратегия армии РФ на территории Покровска отличается от тактик, которые они использовали ранее.

"Они используют большое количество именно пехотной компоненты. В них минимизированное использование техники механизированной компоненты — гораздо меньше, чем было в Бахмуте и в Авдеевке", — говорит эксперт.

Штурмовые подразделения россиян сейчас состоят из небольшого количества бойцов – это 3-4, а иногда даже поодинокие захватчики. Они действуют малыми группами, однако их количество очень велико.

Эти небольшие группы пытаются закрепляться в отдельных домах и подвалах, а также направляются к административным зданиям. Школы, детские сады, больницы, то есть там, где можно не просто закрепиться, а еще и скапливаться. В таких зданиях обычно может одновременно находиться 20-30 и более оккупантов. Александр Коваленко

Покровск, Донецкая область в октябре 2025 года/tb_kapri

Еще одним интересным моментом Александр Коваленко называет "переквалификацию" использования FPV-дронов: россияне используют его не только как средство поражения, но и как разведывательный элемент – устанавливают на него минимальную боевую часть, но максимально мощную батарею.

"FPV-дрон просто бродит по улицам, по переулкам и ищет, где может находиться огневая точка Сил обороны Украины или пункт операторов БПЛА. И когда он находит этот объект, во-первых, он поражает его, во-вторых, он дает возможность скоординировать артиллерийский огонь или огонь другими средствами поражения. Они перешли на более глубокую разведку в городских условиях", – говорит эксперт.

Все решится в течение недели

В то, что в ближайшее время город Покровск будет оккупирован россиянами, Александр Коваленко не верит и говорит, что ситуация хоть и тяжелая, назвать ее необратимой пока нельзя.

"Мы видели, какое было продвижение на Добропольском направлении. И тогда было много заявлений, что все, мы теряем уже направление, теряем Дружковку. Было много паники, но направление было стабилизировано. И мы увидели через некоторое время даже зоны окружения россиян", — напоминает он.

При правильных стабилизационных действиях, которые могут произойти, украинская армия может вернуть под контроль часть позиций и отвергнуть врага из города – по мнению Коваленко, такая возможность есть.

"Об окружении также пока рано говорить, поскольку у россиян уязвимое место — это Федоровка — Разино. Если Силы обороны Украины вернут контроль над Федоровкой и Разиным полностью, можно говорить о том, что у россиян будет еще одна зона окружения. Поэтому пока формулировка о потере Покровска некорректна", – заявляет обозреватель.

Гораздо менее оптимистичным в своих прогнозах Иван Ступак: по его мнению, судьба Покровска может решиться в течение недели.

То, насколько быстры изменения, которые показывает DeepState – это катастрофа. Возможно, завтра мы увидим уже совершенно другую карту, совершенно другие отметки, которые будут, к сожалению, будут отличаться не в нашу пользу. Иван Ступак

Иван Ступак, военный эксперт

Какие риски для фронта?

В случае захвата Покровска перед россиянами откроется прямой путь на Межевую Днепропетровской области, а также они могут перебросить свои силы на север Донетчины – Родинское и Белецкое.

По мнению Коваленко, на Днепропетровщине россияне пока не концентрируются – там боевые действия продолжаются на бывшем Новопавловском направлении – междуречье Волчей и Боровой.

"Я думаю, что планы у них, во-первых, закрыть полностью Покровск и Мирноград, а затем продолжить концентрированный удар по Доброполью ", – считает эксперт.

Потеря Покровска, по словам Ступака, критически не отразится на обороне Донецкой области: город выполнил свою работу на все 100% – в первую очередь военные на 13 месяцев сдержали российское наступление.

На 13 месяцев выиграли время для нашей оборонки, для оборонки европейцев. И россияне потеряли, главное даже не людей, они потеряли время. 13 месяцев вокруг Покровска они танцевали, и только сейчас у них начали просматриваться успехи после того, как из Сумщины опрокинули дополнительные ресурсы. Иван Ступак

По его видению, дальше россияне будут дожимать Константиновку, а затем двигаться в Краматорск и Славянск – самую желанную для них агломерацию, захват которой фактически будет означать контроль над всей Донетчиной.

"Без захвата Покровска двигаться на Краматорск не получается. Надо взять Покровск, надо взять Константиновку, только после этого двигаться на Славянск, на Краматорск", – заключает Иван Ступак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в течение лета 2025 года во временно оккупированном Донецке фиксировались масштабные проблемы с водоснабжением. В то же время признаков быстрого восстановления централизованной подачи воды нет, а оккупационные власти предлагают населению сомнительные альтернативы.