Без воды и света под постоянными обстрелами. Как люди сейчас живут в прифронтовом Мирнограде (фото, видео)

По последним данным, в городе осталось по меньшей мере 3 тысячи человек

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте уже длительное время. И именно здесь находится небольшой город Мирноград, который ежедневно атакуют оккупанты, превращая его в руины.

"Телеграф" расскажет и покажет, как сейчас выглядит Мирноград, есть ли там люди, как они живут и что происходит в городе. Заметим, что уже более 1,5 года город живет под российским огнем, который с прошлого лета заставил тысячи людей покинуть свои дома.

Как Мирноград выглядит сейчас

Почти каждый день в сети появляются свежие фото и видео из Мирнограда, которые публикуют местные каналы. На них видно, что город фактически превратился в руины, особенно густонаселенные районы. Большинство многоэтажек и частных домов разрушены российскими оккупантами.

Мирноград на карте

Последствия удара по Мирнограду

Последствия удара по Мирнограду

По последним данным, только за 29 июня ВСУ отразили около 37 штурмов в селах рядом с городом, включая Мирноград. Сейчас в городе разрушены все учебные заведения, Центральная больница и даже дом культуры. Кстати, именно в ДК долгое время людям выдавали гуманитарную помощь и туда подвозили воду. Также разрушены отделения почты, банки, кафе – почти все.

Россияне бьют по Мирнограду с артиллерии, дронами, КАБами и другими снарядами. Только за год таких активных ударов город превратился в руины — посреди дорог сгоревшие авто, куски боеприпасов и не разорванные снаряды.

Сгоревший дом в Мирнограде

Мирноград после атаки

Есть ли в Мирнограде люди и как они живут

Как и в большинстве прифронтовых городов, в Мирнограде до сих пор живут люди. По последним данным (на 31 января 2025 года), в городе осталось примерно 3 000 жителей. Добавим, что до войны население составляло около 46 000 человек.

Как живут люди в Мирнограде

Разрушенная больница

Все эти люди живут либо в частных домах, либо в квартирах. Но условия пребывания под канонадой обстрелов трудно назвать жизнью. В Мирнограде еще до полномасштабного вторжения были значительные проблемы с водоснабжением, а с 2023 года ее почти не было. Люди использовали скважины или привозную воду. Сейчас примерно так же, кто-то ходит к колодцам, а кто-то ждет, когда воду подвезут волонтеры.

Электроснабжение, как и газ, в Мирнограде отсутствует с осени 2024 года, а в некоторых районах с лета. Люди заряжают мобильные телефоны на рынках от генераторов или у знакомых, иногда военных. К слову, в городе официально не работает ни один магазин или супермаркет, но рынок еще есть. Именно туда люди приходят покупать продукты. Также кое-что они получают от волонтеров, периодически привозящих гуманитарную помощь.

Центр Мирнограда

Многоэтажки после обстрела

ДК в Мирнограде

Большинство людей ночуют в подвалах или укрытиях, ведь обстрелы города не останавливаются. Постоянная угроза атаки FPV-дронами заставляет их прятаться и по возможности не выходить из дома. Мирноград имеет небольшую площадь (23 км²), например, Печерский район Киева — 27км². Однако некоторые районы этого города расположены ближе к фронту, туда даже волонтеры пытаются без необходимости не ездить.

Центр Мирнограда

Центральная больница

Авто после обстрела

Многие люди за год штурма города успели сменить не один дом в Мирнограде, ведь оккупанты ежедневно бьют по жилым застройкам. Поэтому люди собираются в группки и живут у знакомых или родных. Во время зимы многие перебрались именно в частные дома, которые можно отапливать углем, а его в городе немало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит на фронте и с действительно ли летнее наступление россиян остановилось.