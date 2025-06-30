Укр

Без воды и света под постоянными обстрелами. Как люди сейчас живут в прифронтовом Мирнограде (фото, видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит Мирноград сейчас и что там происходит Новость обновлена 30 июня 2025, 17:26
Как выглядит Мирноград сейчас и что там происходит. Фото Коллаж "Телеграфа"

По последним данным, в городе осталось по меньшей мере 3 тысячи человек

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте уже длительное время. И именно здесь находится небольшой город Мирноград, который ежедневно атакуют оккупанты, превращая его в руины.

"Телеграф" расскажет и покажет, как сейчас выглядит Мирноград, есть ли там люди, как они живут и что происходит в городе. Заметим, что уже более 1,5 года город живет под российским огнем, который с прошлого лета заставил тысячи людей покинуть свои дома.

Как Мирноград выглядит сейчас

Почти каждый день в сети появляются свежие фото и видео из Мирнограда, которые публикуют местные каналы. На них видно, что город фактически превратился в руины, особенно густонаселенные районы. Большинство многоэтажек и частных домов разрушены российскими оккупантами.

Мирноград на карте
Мирноград на карте
Мирноград сейчас
Последствия удара по Мирнограду
Мирноград сегодня
Последствия удара по Мирнограду

По последним данным, только за 29 июня ВСУ отразили около 37 штурмов в селах рядом с городом, включая Мирноград. Сейчас в городе разрушены все учебные заведения, Центральная больница и даже дом культуры. Кстати, именно в ДК долгое время людям выдавали гуманитарную помощь и туда подвозили воду. Также разрушены отделения почты, банки, кафе – почти все.

Россияне бьют по Мирнограду с артиллерии, дронами, КАБами и другими снарядами. Только за год таких активных ударов город превратился в руины — посреди дорог сгоревшие авто, куски боеприпасов и не разорванные снаряды.

Мирноград сегодня
Сгоревший дом в Мирнограде
Мирноград после атаки
Мирноград после атаки

Есть ли в Мирнограде люди и как они живут

Как и в большинстве прифронтовых городов, в Мирнограде до сих пор живут люди. По последним данным (на 31 января 2025 года), в городе осталось примерно 3 000 жителей. Добавим, что до войны население составляло около 46 000 человек.

Есть ли люди в Мирнограде
Как живут люди в Мирнограде
Больница в Мирнограде после удара
Разрушенная больница

Все эти люди живут либо в частных домах, либо в квартирах. Но условия пребывания под канонадой обстрелов трудно назвать жизнью. В Мирнограде еще до полномасштабного вторжения были значительные проблемы с водоснабжением, а с 2023 года ее почти не было. Люди использовали скважины или привозную воду. Сейчас примерно так же, кто-то ходит к колодцам, а кто-то ждет, когда воду подвезут волонтеры.

Электроснабжение, как и газ, в Мирнограде отсутствует с осени 2024 года, а в некоторых районах с лета. Люди заряжают мобильные телефоны на рынках от генераторов или у знакомых, иногда военных. К слову, в городе официально не работает ни один магазин или супермаркет, но рынок еще есть. Именно туда люди приходят покупать продукты. Также кое-что они получают от волонтеров, периодически привозящих гуманитарную помощь.

Центр Мирнограда
Центр Мирнограда
Мирноград после обстрела
Многоэтажки после обстрела
ДК в Мирнограде
ДК в Мирнограде

Большинство людей ночуют в подвалах или укрытиях, ведь обстрелы города не останавливаются. Постоянная угроза атаки FPV-дронами заставляет их прятаться и по возможности не выходить из дома. Мирноград имеет небольшую площадь (23 км²), например, Печерский район Киева — 27км². Однако некоторые районы этого города расположены ближе к фронту, туда даже волонтеры пытаются без необходимости не ездить.

Центр Мирнограда
Центр Мирнограда
Больница в Мирнограде
Центральная больница
Мирноград сейчас
Авто после обстрела

Многие люди за год штурма города успели сменить не один дом в Мирнограде, ведь оккупанты ежедневно бьют по жилым застройкам. Поэтому люди собираются в группки и живут у знакомых или родных. Во время зимы многие перебрались именно в частные дома, которые можно отапливать углем, а его в городе немало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит на фронте и с действительно ли летнее наступление россиян остановилось.

Теги:
#Украина #Война с РФ #Мирноград