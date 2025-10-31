Эффект "свежей крови": благодаря чему наименьшая популяция зубров в Украине стала самой большой

Вырождение чуть не уничтожило популяцию зубров во Львовской области

Большинство украинских популяций зубров страдают последствиями инбридинга (близкосемейного скрещивания) и генетического вырождения. Например, одна из них вообще оказалась нежизнеспособной, поскольку вела свою родословную всего от 17 голов. Но там, где добавили "свежую кровь" животные хорошо размножаются.

Об этом "Телеграфу" рассказал ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (группа специалистов по исследованию зубров и бизонов), официальный представитель в Украине EBCC (European Bison Conservation Center) Виталий Смаголь.

По его словам, восстановление популяции зубра в Украине началось еще в начале 60-х годов. Животных завозили из Беловежской пущи и Приокско-Террасного питомника, сформировав в общей сложности 10 групп в разных областях, включая Крым. Из этих 10 популяций осталось только семь.

Нежные "беловежцы": проблема чистых линий

Эксперт отметил, что одна из популяций, завезенная охотничьим хозяйством "Стырь" на севере Львовской области, была чистокровной беловежской линией из Литвы. Она оказалась нежизнеспособной, поскольку вела свою родословную всего от семи голов, что привело к сильному генетическому вырождению.

"Они были такие хилые… Понимаете, что такое от 17 голов иметь происхождение", — пояснил Смаголь и добавил, что чисто беловежскую линию вообще вели от семи голов.

Он подчеркнул, что хотя все современные зубры в определенной степени заинбридированы, беловежско-кавказская линия, полученная путем добавления "крови Кавказа", оказалась гораздо более жизнестойкой.

"А чистые беловежцы, они вообще очень нежные", — пояснил ученый.

Зубр

Спасительный эксперимент в Бродах

Как пример негативного влияния инбридинга, Смаголь привел ситуацию в Бродовском лесхозе Львовской области. Чистокровные беловежские зубры там тяжело разводились, постоянно болели и гибли от малейшего стресса. В конце концов их популяция сократилась до восьми голов.

Ситуация кардинально изменилась примерно в 2009-2010 годах, когда к этим восьми животным завезли 14 беловежско-кавказских зубров из Винницкой области.

"И как они пошли, я вам скажу, сразу размножаться", — поделился эксперт.

Зубр

Что такое эффект "свежей крови"

Виталий Смаголь провел параллель, вспомнив пример о двух изолированных высокогорных деревнях на Закарпатье. Из-за сплошных родственных связей там наблюдалась высокая детская смертность и частые случаи рождения детей с синдромом Дауна.

Ситуация изменилась, когда туда приехали рабочие из Винницкой области. Начали рождаться такие большие дети, что часто приходилось делать кесарево сечение. Впоследствии эти дети стали выше как своих матерей, так и отцов. По словам Смаголя, это яркий пример того, что значит "капнуть каплю свежей крови в замкнутую популяцию".

Самая мощная популяция в Украине

Именно такой эффект сработал в бродовской (лопатинской) популяции. Она начала мощно размножаться и сейчас крупнейшая в Украине: официально там насчитывается 150 голов, а неофициально — под 200. И это всего за 10-12 лет, начиная с 22 животных (8 местных + 14 завезенных).

Для сравнения, более заинбридированное винницкое стадо дает 3-8 телят в год, тогда как обновленное бродовское — 20-30.

"Однажды даже двойню зафиксировали. Это, в принципе, для зубров не нормально – исключение из правил. Это говорит о том, что освежили популяцию", — подчеркнул эксперт.

Он подытожил, что хотя все зубры в этой популяции генетически являются родственниками, они принадлежали к разным линиям, длительно разводимым изолированно. Их дальнейшее скрещивание, подобно практике в разведении собак или сельскохозяйственных животных, дало такой мощный положительный эффект.

Напомним, зубры весят почти тонну и, несмотря на это, могут высоко прыгать, ходить по болоту и плавать. Польские исследователи фиксировали, что зубры могут прыгать на высоту до двух метров.