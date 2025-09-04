Водители-нарушители уплатили в бюджет более 700 миллионов штрафов всего за полгода: документ

К концу года сумма еще вырастет

Сотни камер автофиксации нарушений ПДД по всей стране за период с начала января до конца июля 2025 года принесли в государственную казну сотни миллионов гривен. И это лишь часть штрафов для водителей, получивших "письма счастья" о привлечении к административной ответственности.

Украинские водители уплатили в государственную казну более 712 миллионов гривен штрафов за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения. Эти цифры относятся только к тем случаям, когда нарушения зафиксировали камеры автоматической фиксации. Такие данные предоставила Государственная казначейская служба Украины в ответ на официальный запрос "Телеграфа".

По информации, предоставленной Государственной казначейской службой Украины, водители уплатили 712 миллионов 75 тысяч гривен штрафов. Это деньги, попавшие в бюджет по коду классификации доходов 21081800 "Административные штрафы за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированы в автоматическом режиме". Период поступлений – с января по июль 2025 включительно.

Ответ госказначейской службы по запросу "Телеграфа"

Следует отметить, что названная сумма отражает лишь часть общих доходов от штрафов за нарушение ПДД. Рядом с камерами работают и другие механизмы штрафа за опасную езду — ручная, видеофиксация патрульными, на стационарных постах, во время спецопераций и рейдов.

