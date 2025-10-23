Мужчина устроил пожар прямо возле КГГА в центре Киева. Видео и все детали

Полиция уже работает на месте инцидента

В Киеве в четверг, 23 октября, на Крещатике вспыхнул пожар. Неизвестный поджег шины прямо напротив здания Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что точная причина пожара неизвестна, но копы уже работаю на месте инцидента.

Что нужно знать:

Мотивы поджигателя шин возле КГГА неизвестны

Полиция задержала мужчину, который начал пожар

Начато расследование, подробности не разглашаются

Как видно на опубликованных видео, неизвестный привез как минимум две-три шины под здание КГГА и поджог их. Огонь быстро охватил резину. На Крещатике уже образовался большой черный столб дыма и едкий запах гари.

У огня был замечен мужчина. Местные паблики писали, что якобы водитель авто "Опель" устроил возгорание. Хотя причина такого пожара не называется, но многие говорят о протестах. Ведь именно на митингах жгут шины, которые неоднократно были на Крещатике.

Однако, несмотря на загадочность воспламенения, возникает немало вопросов. Ведь просто так поджечь шины почти невозможно, их надо облить бензином или другой легковоспламеняющейся жидкостью. Этот процесс требует времени и точно привлекает внимание, однако почему-то неизвестного мужчину никто не остановил.

Что говорит полиция

В полиции Киева добавили, что устанавливают обстоятельства инцидента в Шевченковском районе. Там подтвердили, что неизвестный поджег автомобильные шины возле административного здания по улице Крещатик.

"Воспламенение локализовано. Правоохранители задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в районное управление полиции", — говорят копы.

