Бужанский предлагает вагоны для курильщиков: часть пассажиров за, но выдвигает свои варианты (фото)

Бужанский предлагает, чтобы УЗ разрешила курильщикам отдельные вагоны с более высокой ценой.

Украинский нардеп Максим Бужанский предложил идею Укрзализныци создать отдельные вагоны для курильщиков. Он подчеркнул, что это можно решить внутренним решением УЗ, а цена билетов в таких вагонах была бы выше.

Идея нашла как поклонников, так и критиков. "Телеграф" собрал основное о самом предложении и позициях сторон. Отметим, что курение в поездах УЗ запрещено. Можно получить штраф до 340 грн.

Идея Бужанского об отдельных вагонах

Нардеп считает, что УЗ могла бы ввести отдельные вагоны для курильщиков, ведь многие пассажиры курят, и это позволило бы уменьшить дискомфорт как для них, так и для некурящих. В этих вагонах была бы улучшена вентиляция и более высокая цена билета.

Максим Бужанский о вагонах для курильщиков

Часть украинцев поддержала идею

Части пользователей УЗ идея Бужанского о пространстве для курильщиков в целом пришлась по душе. Они вспоминают, что раньше были даже оборудованы пепельницы для этих целей. Правда, предлагают отдельные вагоны не создавать, а исходить из того, что есть, просто спрашивать, курит ли человек при продаже билетов в определенные вагоны.

Напомнили и о законодательном запрете, предложив сделать место для курения в конце поезда в виде "теплушки".

Предложили создать отдельные "места для курения"

Большинство комментаторов категорически против

Однако в большинстве своем идея о вагонах для курильщиков вызвала негативную реакцию. Одни отмечали — что создание вагонов для каждой категории не ко времени сейчас и вообще не нужно.

Курильщикам преференции не ко времени

Другие же напомнили — запрет курения потребовался из соображений здравоохранения. Так что не стоит делать шаг назад в борьбе с курением.

Мир борется с курением

