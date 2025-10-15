Был самым высоким в Киеве, а стал монстром. Где этот дом в столице и почему его недолюбливают (фото)

Возведенная в 1994 году для работников киевского завода, эта высотка получила неофициальное название "Монстр"

В районе Караваевы Дачи, возле одноименной станции электрички в Соломенском районе Киева, находится жилой комплекс "Каскад" – один из ярких примеров высотной застройки начала 1990-х. Он был возведен в 1994 году по проекту института "Киевпроект" за счет одного из киевских заводов для работников предприятия в послесоветский период.

Однако этот комплекс до сих пор носит и другое неофициальное название. Как напомнил в соцсети Кирилл Степанец, высотное здание на Кардачах местные называют "Монстром". "Телеграф" решил выяснить, почему так и чем этот комплекс зданий особенный.

"Монстр" на Кардачах. Фото: Кирилл Степанец

Архитектурные особенности "Каскада"

Точный адрес дома — улица Вадима Гетьмана, 46-А-1/А-6. Это в Соломенском районе столицы. Основной доминантой комплекса является 22-этажная краеугольная башня с номером 46-А-1, которая долгие годы была, вероятно, одним из самых высоких зданий Киева. Остальные часті=и комплекса имеют меньшую этажность. Именно благодаря этому "перепаду высот" комплекс и получил свое название – "Каскад", подчеркивающий динамическую многоэтажную структуру застройки.

Комплекс "Каскад" на карте Киева

Как выглядит комплекс "Каскад" на ул. Гетмана

Технические детали и конструкция

Здание комплекса, похожее на типовые многоэтажки Киева 1990-х, построено по технологии монолитно-каркасного строительства. Основу составляют железобетонные конструкции, которые обеспечили прочность и быстроту возведения. Такие в Киеве традиционно называют "панельками".

Типичная "панелька" на Гетмана

Почему "монстр"?

Жилой комплекс "Каскад" на Караваевых Дачах называют "Монстром" из-за того, что он очень большой и имеет сложную структуру. В доме несколько разных блоков, из-за чего курьерам и таксистам трудно быстро найти нужный подъезд или квартиру. Это прозвище не связано с какими-либо проблемами в строительстве или скандалами, а скорее с тем, что дом необычен по форме и имеет много входов, что создает трудности для доставки и гостей.

