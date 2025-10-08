Здесь создавали детали к ракетам и легендарную игру. Как погиб гигант, который должен был стать гордостью Винницы
На этом заводе работало 11 тысяч человек, производили секретные лампы для ракет под расписку и легендарную игру "Ну, погоди!" – но предприятие не пережило 2000-х
В Виннице существовало мощное предприятие, которое занимало 35 гектаров, имело более десятка цехов и давало работу тысячам людей. Винницкий ламповый завод мог бы скоро праздновать свое 65-летие, но официально его ликвидировали еще в 2010 году. Хотя фактически производство остановилось гораздо раньше – в 2000-м.
"Телеграф" рассказывает, как работал уникальный Винницкий ламповый завод, почему его продукция стала ненужной после распада СССР и оставшегося от мощного предприятия.
Снабжал СССР техникой и не только: чем уникален винницкий ламповый завод
Машина "Анаконда" диаметром 15 метров, секретные клистроны (высокочастотная лампа, которая может генерировать и усиливать электромагнитные колебания) для ракет С-300 и легендарная игра "Ну погоди!" – все это производилось на одном предприятии в Виннице.
Завод занимал 35 гектаров, имел собственное озеро, пять столовых и давал работу 11 тысячам человек. Таких мощных радиоламповых гигантов во всем Советском Союзе было всего два.
Здесь кипела жизнь — молодежь шла на свою первую работу, знакомилась, влюблялась и женилась. А всего за менее чем 40 лет завод уйдет в небытие.
Таинственный "почтовый ящик №26": как на базе сержантской школы создали радиоламповый гигант
В 1961 году возле Тяжилова (сейчас микрорайон в Виннице) появилось новое предприятие. Его разместили на базе бывшей сержантской школы и складских помещений воинской части. Первоначально завод имел таинственное название — "предприятие почтовый ящик №26".
Первая продукция вышла из цехов в апреле 1963 года. Тогда завод официально отнесли к действующим предприятиям Государственного комитета электронной техники СССР. Таких предприятий в Советском Союзе было всего два.
В начале завод занимал территорию только со стороны тогдашней улицы Карла Маркса (сейчас Максима Шимко). Но потом его постоянно расширяли – достраивали новые корпуса, переводили цеха на новые места.
В 1966 году предприятие получило официальное название – Винницкий радиоламповый завод по выпуску приемно-усилительных радиоламп. А в 1978 году на его базе и на базе гайсинского предприятия "Бета" создали производственное объединение "Октябрь".
"30-летние считались старыми": тысячи молодых людей в три смены собирали радиолампы и подписывали расписки о неразглашении
74-летняя Мария Пискуничева рассказала местному изданию "20 минут", что проработала на заводе до самой пенсии. Начинала технологом, а потом стала мастером. Она говорит, что сначала на предприятии выпускали батарейную серию для военных целей. Об этом мало кто знает, потому что продукция была секретной.
"С нас брали расписку о нераспространении, была строгая дисциплина. Некоторые цеха были закрыты для других. А кроме продукции для военных мы выпускали еще радиолампу 6Ф1П, 6Ф4П и потом начали собирать лампу 6К13П и 6Ф5П ", — вспоминает Мария.
Ее цех работал в две смены. Остальные – даже в три. Первая смена продолжалась с 6 до 15 часов, вторая – до полуночи. Неделю люди работали в одну смену, неделю – в другую.
"В основном, на заводе работала молодежь, которая сюда попадала по распределению, после училища. Это были парни и девушки, в возрасте 21-25 лет. А если 30-летние, то это уже много. Такие у нас считались старыми. Коллектив у нас был очень дружеский. Люди женились, расходились, всякое было. Вся наша молодость здесь прошла", — рассказывает женщина.
Иногда работников не хватало, и тогда их искали по окрестным селам. А некоторые детали для завода создавали даже в тюрьмах — там обустраивали специальные цеха.
11 тысяч рабочих, собственное озеро и легендарная игра "Ну, погоди!": чем жил ламповый гигант на пике расцвета
Лучшие времена для "лампочки", как его называют винничане, наступили в конце 1980-х. Тогда на предприятии работало более 11 тысяч человек. Впоследствии также открыли 14 цех, где варили стекло и изготавливали детали к кинескопам.
"Масса продукции производилась, которая пользовалась спросом во всем Союзе", — вспоминает Мария Пискуничева.
Завод выпускал разные радиолампы, стеклянные трубки для кинескопов и ламп дневного освещения, вакуумные индикаторы, транзисторы и микросхемы. Производственное объединение "Октябрь" также выпускало легендарную игру "Ну погоди!" – электронную игрушку, популярную среди детей с конца 1980-х до начала 1990-х.
Кроме того, завод работал на оборонку. Здесь производили клистроны для зенитно-ракетных комплексов С-300, но об этом мало кто знал – информация была засекречена.
При заводе действовала поликлиника с кабинетами терапевтов, гинекологов, хирургов и других узкопрофильных врачей. Построили общежития, детский сад, школу, функционировали кружки, библиотеки и т.д.
Завод давал работникам квартиры, но не просто так
Валентина Диберт переехала в Винницу из Карелии. В июне 1963 года она начала работать на недавно открытом радиоламповом заводе, как рассказывает издание "Вежа".
Первоначально она жила на улице Фурманова (современная улица Юрия Клена) в железнодорожном поселении. Семья имела всего 12 квадратных метров в доме барачного типа. Воды не было, туалет – на улице.
Попав на ламповый завод, Валентина стала в очередь получить квартиру. Она постепенно двигалась, потому что строили дома на Тяжилове и Замостье. Когда стало ясно, что семья получит квартиру, нужно было отработать 100 часов на строительстве во внерабочее время.
"Когда переехали, еще несколько месяцев жили все в одной комнате. Не могли привыкнуть, что места стало больше. Это был 1975 год", — вспоминает Валентина.
Машина "Анаконда" диаметром 15 метров выполняла главную роль: как тестировали секретную продукцию для военных
На заводе было много военных, потому что часть продукции предназначалась для обороны. Всё нужно было тщательно проверять.
"У нас тогда машина была, "Анаконда" называлась. В диаметре метров 15, круглая такая. И вот ты сидишь и загружаешь лампочки. На этой машине делали 22 операции для испытания продукции. Это конвейером шло: кто-то один загружает лампы, а дальше они поэтапно отсеивались, если был какой-то рассказ."
Когда в город приезжал кто-нибудь известный или приходила проверка, их обязательно возили на ламповый завод и показывали "Анаконду".
– Однажды сижу я, загружаю лампы, как вдруг слышу сзади громкий голос. От неожиданности подпрыгнула и ударила мужчину сзади, а это был актер Спартак Мишулин. Это было очень смешно, – вспоминает женщина.
Справка. Спартак Мишулин — советский актер, известный по ролям Саида в фильме "Белое солнце пустыни", передачи "Ералаш", киноленте "Мастер и Маргарита" и т.д.
Почему не спасли уникальный завод после распада СССР
После распада Советского Союза выяснилось, что предприятие выпускает устаревшие изделия – кинескопы и платы оказались никому не нужны. В результате часть цехов была закрыта. В то же время на заводе начали производить изделия из хрусталя и стекла – разнообразные вазы, стаканы.
Фактически предприятие перестало существовать в 2000 году: цеха разделили, а предприятие стало банкротом. Помещение было продано и отдано в аренду. Имущество распродали. В 2010 году завод был официально ликвидирован.
Сегодня от мощного предприятия, где работали тысячи людей, остались только развалины и воспоминания бывших работников о временах, когда здесь проходила их молодость. Сейчас на развалинах завода хотят создать индустриальный парк, однако его строительство пока только в планах.
