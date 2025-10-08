Здесь создавали детали к ракетам и легендарную игру. Как погиб гигант, который должен был стать гордостью Винницы

На этом заводе работало 11 тысяч человек, производили секретные лампы для ракет под расписку и легендарную игру "Ну, погоди!" – но предприятие не пережило 2000-х

В Виннице существовало мощное предприятие, которое занимало 35 гектаров, имело более десятка цехов и давало работу тысячам людей. Винницкий ламповый завод мог бы скоро праздновать свое 65-летие, но официально его ликвидировали еще в 2010 году. Хотя фактически производство остановилось гораздо раньше – в 2000-м.

"Телеграф" рассказывает, как работал уникальный Винницкий ламповый завод, почему его продукция стала ненужной после распада СССР и оставшегося от мощного предприятия.

Снабжал СССР техникой и не только: чем уникален винницкий ламповый завод

Работники Винницкого лампового завода по работе/Фото из альбома «Винниччина», 1977 год

Машина "Анаконда" диаметром 15 метров, секретные клистроны (высокочастотная лампа, которая может генерировать и усиливать электромагнитные колебания) для ракет С-300 и легендарная игра "Ну погоди!" – все это производилось на одном предприятии в Виннице.

Какие клистроны производили в Виннице. Фото — Башня

Завод занимал 35 гектаров, имел собственное озеро, пять столовых и давал работу 11 тысячам человек. Таких мощных радиоламповых гигантов во всем Советском Союзе было всего два.

Здесь кипела жизнь — молодежь шла на свою первую работу, знакомилась, влюблялась и женилась. А всего за менее чем 40 лет завод уйдет в небытие.

На Винницком ламповом заводе. Фото с фейсбук-сообщества «Старые фото Винницы»

Таинственный "почтовый ящик №26": как на базе сержантской школы создали радиоламповый гигант

В цехе Винницкого лампового завода. Фото из альбома «Винниччина», 1977 год

В 1961 году возле Тяжилова (сейчас микрорайон в Виннице) появилось новое предприятие. Его разместили на базе бывшей сержантской школы и складских помещений воинской части. Первоначально завод имел таинственное название — "предприятие почтовый ящик №26".

Первая продукция вышла из цехов в апреле 1963 года. Тогда завод официально отнесли к действующим предприятиям Государственного комитета электронной техники СССР. Таких предприятий в Советском Союзе было всего два.

Сотрудники Винницкого лампового завода. Фото — фейсбук-сообщество "Старые фото Винницы"

В начале завод занимал территорию только со стороны тогдашней улицы Карла Маркса (сейчас Максима Шимко). Но потом его постоянно расширяли – достраивали новые корпуса, переводили цеха на новые места.

В 1966 году предприятие получило официальное название – Винницкий радиоламповый завод по выпуску приемно-усилительных радиоламп. А в 1978 году на его базе и на базе гайсинского предприятия "Бета" создали производственное объединение "Октябрь".

"30-летние считались старыми": тысячи молодых людей в три смены собирали радиолампы и подписывали расписки о неразглашении

74-летняя Мария Пискуничева рассказала местному изданию "20 минут", что проработала на заводе до самой пенсии. Начинала технологом, а потом стала мастером. Она говорит, что сначала на предприятии выпускали батарейную серию для военных целей. Об этом мало кто знает, потому что продукция была секретной.

Сотрудники винницкого лампового завода на одной из советских демонстраций. Фото — "Старые фото Винницы"

"С нас брали расписку о нераспространении, была строгая дисциплина. Некоторые цеха были закрыты для других. А кроме продукции для военных мы выпускали еще радиолампу 6Ф1П, 6Ф4П и потом начали собирать лампу 6К13П и 6Ф5П ", — вспоминает Мария.

Ее цех работал в две смены. Остальные – даже в три. Первая смена продолжалась с 6 до 15 часов, вторая – до полуночи. Неделю люди работали в одну смену, неделю – в другую.

"В основном, на заводе работала молодежь, которая сюда попадала по распределению, после училища. Это были парни и девушки, в возрасте 21-25 лет. А если 30-летние, то это уже много. Такие у нас считались старыми. Коллектив у нас был очень дружеский. Люди женились, расходились, всякое было. Вся наша молодость здесь прошла", — рассказывает женщина.

Иногда работников не хватало, и тогда их искали по окрестным селам. А некоторые детали для завода создавали даже в тюрьмах — там обустраивали специальные цеха.

11 тысяч рабочих, собственное озеро и легендарная игра "Ну, погоди!": чем жил ламповый гигант на пике расцвета

Как выглядит корпус Винницкого радиолампового завода

Лучшие времена для "лампочки", как его называют винничане, наступили в конце 1980-х. Тогда на предприятии работало более 11 тысяч человек. Впоследствии также открыли 14 цех, где варили стекло и изготавливали детали к кинескопам.

"Масса продукции производилась, которая пользовалась спросом во всем Союзе", — вспоминает Мария Пискуничева.

Завод выпускал разные радиолампы, стеклянные трубки для кинескопов и ламп дневного освещения, вакуумные индикаторы, транзисторы и микросхемы. Производственное объединение "Октябрь" также выпускало легендарную игру "Ну погоди!" – электронную игрушку, популярную среди детей с конца 1980-х до начала 1990-х.

В Виннице производили эту игру.

Кроме того, завод работал на оборонку. Здесь производили клистроны для зенитно-ракетных комплексов С-300, но об этом мало кто знал – информация была засекречена.

При заводе действовала поликлиника с кабинетами терапевтов, гинекологов, хирургов и других узкопрофильных врачей. Построили общежития, детский сад, школу, функционировали кружки, библиотеки и т.д.

Завод давал работникам квартиры, но не просто так

Валентина Диберт переехала в Винницу из Карелии. В июне 1963 года она начала работать на недавно открытом радиоламповом заводе, как рассказывает издание "Вежа".

Первоначально она жила на улице Фурманова (современная улица Юрия Клена) в железнодорожном поселении. Семья имела всего 12 квадратных метров в доме барачного типа. Воды не было, туалет – на улице.

Попав на ламповый завод, Валентина стала в очередь получить квартиру. Она постепенно двигалась, потому что строили дома на Тяжилове и Замостье. Когда стало ясно, что семья получит квартиру, нужно было отработать 100 часов на строительстве во внерабочее время.

"Когда переехали, еще несколько месяцев жили все в одной комнате. Не могли привыкнуть, что места стало больше. Это был 1975 год", — вспоминает Валентина.

Как выглядят развалины завода сейчас. Фото — "Башня".

Машина "Анаконда" диаметром 15 метров выполняла главную роль: как тестировали секретную продукцию для военных

Руины завода сейчас. Фото — "Старые фото Винницы"

На заводе было много военных, потому что часть продукции предназначалась для обороны. Всё нужно было тщательно проверять.

"У нас тогда машина была, "Анаконда" называлась. В диаметре метров 15, круглая такая. И вот ты сидишь и загружаешь лампочки. На этой машине делали 22 операции для испытания продукции. Это конвейером шло: кто-то один загружает лампы, а дальше они поэтапно отсеивались, если был какой-то рассказ."

Когда в город приезжал кто-нибудь известный или приходила проверка, их обязательно возили на ламповый завод и показывали "Анаконду".

– Однажды сижу я, загружаю лампы, как вдруг слышу сзади громкий голос. От неожиданности подпрыгнула и ударила мужчину сзади, а это был актер Спартак Мишулин. Это было очень смешно, – вспоминает женщина.

Справка. Спартак Мишулин — советский актер, известный по ролям Саида в фильме "Белое солнце пустыни", передачи "Ералаш", киноленте "Мастер и Маргарита" и т.д.

Спартак Мишулин

Почему не спасли уникальный завод после распада СССР

Как выглядит Винницкий ламповый завод сейчас? Фото vajr.info

После распада Советского Союза выяснилось, что предприятие выпускает устаревшие изделия – кинескопы и платы оказались никому не нужны. В результате часть цехов была закрыта. В то же время на заводе начали производить изделия из хрусталя и стекла – разнообразные вазы, стаканы.

Территория Винницкого лампового завода огромна. Фото — Башня

Фактически предприятие перестало существовать в 2000 году: цеха разделили, а предприятие стало банкротом. Помещение было продано и отдано в аренду. Имущество распродали. В 2010 году завод был официально ликвидирован.

В настоящее время территория бывшего завода в аренде. Фото vajr.info

Сегодня от мощного предприятия, где работали тысячи людей, остались только развалины и воспоминания бывших работников о временах, когда здесь проходила их молодость. Сейчас на развалинах завода хотят создать индустриальный парк, однако его строительство пока только в планах.

Это далеко не единственное предприятие, которое не выдержало реалий рыночной экономики. Недавно "Телеграф" рассказывал о другом винницком заводе — химическом. От него также остались только развалины — руку к его уничтожению приложили и россияне.