Самая длинная пешеходная улица Украины 40 лет была безымянной: почему так и где она находится

Как развивалась улица Соборная: от торговой магистрали до главной пешеходной зоны Николаева.

Город корабелов на юге Украины – Николаев известен не только своей историей, но и самой длинной пешеходной улицей в стране. Это улица Соборная. Ее протяженность составляет 1,5 км, пешеходная часть простирается на 1 км от Адмиральской улицы до Центрального проспекта. Улица проходит через семь кварталов города.

Интересно, что первые 40 лет существования она не имела собственного названия и считалась частью дороги на Очаков и Одессу. В 1835 году полицмейстер Григорий Автономов предложил название Соборная в честь Собора святого Григория Великой Армении.

Собор святого Григория Великой Армении, позже Адмиралтейский собор разрушили в 1930-х

Во второй половине XIX века улицу продлили на юг, что способствовало развитию морской торговли: товары из барж доставлялись непосредственно в торговые ряды. С 1865 года старые здания и пустоши на Соборной скупили и снесли, а на их месте появились двух- и трехэтажные дома с магазинами и мастерскими ремесла.

Соборная улица

Соборная улица — первое переименование

Перед Первой мировой войной улица была современным городским центром: в 1915 году здесь насчитывалось 23 частных дома, 4 гостиницы и 40 магазинов. В 1897 здесь проложили трамвайную конку, а в 1914 открыли первый городской трамвайный маршрут. После убийства императора Александра II некоторое время называлась Александровской улицей.

Первые конные трамваи на Соборной

Во времена СССР

После Октябрьского переворота она стала улицей Советской. Во время Второй мировой войны большинство зданий было разрушено. В 1954 году Соборная стала первой полностью пешеходной улицей на территории СССР.

Улица Советская, Николаев — ныне Соборная

Улица Соборная (Советская) в 1952 году

В 2016 году улицы вернули историческое название. В настоящее время Соборная является популярным местом для прогулок и культурных мероприятий. В Каштановом сквере обустроена сцена для концертов, а мраморные львы, стоящие на углу Адмиральской и Соборной, стали визитной карточкой улицы. Соборная внесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная пешеходная улица страны.

