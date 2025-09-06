У соглашения с США об оружии на 100 миллиардов долларов есть неприятный "подводный камень" — NBC News

Белый дом требует от Украины права интеллектуальной собственности на передовые системы вооружения

Украина и США сейчас обсуждают крупное соглашение по продаже Киеву американского вооружения. Однако есть неприятный "подводный камень", который делает это соглашение не очень приемлемым для Украины — он касается украинских оборонных технологий.

Об этом пишет американское издание NBC News. Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа не прочь заключить соглашение, которое может принести американской оборонной промышленности большие прибыли.

Однако есть нюанс. Белый дом требует от Киева права интеллектуальной собственности на передовые системы вооружения, которые сейчас разработали или разрабатывают в интересах украинской армии разработчики из Украины. И все это не за само оружие, а только за право и разрешение его покупать. Эксперты считают, что в случае, если это правда, такой момент вряд ли будет приемлем для Украины.

"Соединенные Штаты обсуждают с Украиной соглашение, которое может составить около 100 миллиардов долларов, согласно которому Киев сможет покупать американское оружие, а в обмен на это Соединенные Штаты получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы, по словам американского чиновника", — говорится в материале издания.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил ему "суперсоглашение" на 100 миллиардов долларов. Именно на такую сумму Украина хочет приобрести американское вооружение в рамках предоставления гарантий безопасности. Также Украина предлагает США контракт на десятки миллиардов долларов на производство дронов.

Отметим, что почти о таких рисках предупреждали бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак. По его словам, соглашение о поставках США испытанных в бою украинских дронов несет несколько рисков. Не факт, что воюющая страна может производить лишние дроны на продажу в то время как они нужны на фронте. Вместе с тем американцы могут купить десяток БПЛА просто, чтобы скопировать их.

В то же время управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний имеет другое мнение на этот счет. Он заявил, что намерение президента США Дональда Трампа производить оружие совместно с Украиной может принести нам огромную выгоду, поскольку откроет доступ к оружейным рынкам и поможет установить новые союзы с геополитическими лидерами.