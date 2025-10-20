Некоторые страны поддерживают только на словах. Зеленский назвал большую проблему с покупкой оружия

Украина может покупать некоторое оружие и, в частности, ракеты для ЗРК Patriot только через PURL. Но часть партнеров не спешит вкладывать средства

Единственная инициатива, по которой Украина сейчас покупает оружие — Prioritised Ukraine Requirements List или PURL. С помощью PURL правительства и партнеры формируют общие пакеты помощи и имеют финансовые обязательства. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не все страны, поддерживающие Украину, присоединились к инициативе.

Что нужно знать

PURL — единственная программа, по которой Украина может покупать оружие при поддержке партнеров

Не все даже проукраинские государства присоединились к инициативе

Программа позволяет Украине получать американские ракеты для "Петриотов" и другое критически важное оружие

PURL это программа Североатлантического союза, и средства в нее вкладывают члены НАТО. Но присоединиться к Украине могут и другие. Зеленский подчеркнул: "не все страны, даже те, что очень проукраинские в своей риторике и публично, сейчас уже присоединились к программе PURL".

Зеленский рассказал, что есть определенные страны, "сильные друзья", которые во второй раз предоставляют финансирование в рамках программы PURL и это то, что позволяет программе работать. Он также намерен в течение недели встретиться с некоторыми другими странами, чтобы обсудить этот момент. Важность PURL трудно переоценить.

Это один из важнейших вопросов для меня сейчас – привлечь больше стран. Эта программа очень важна, потому что позволяет нам покупать необходимое американское оружие, в частности ракеты для "петриотов" и многое другое, а также помогает отношениям с США. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что более половины членов НАТО уже поддержали эту модель. Великие государства, такие как Британия, Франция и Польша, не присоединились финансово, аргументируя это собственными оборонными возможностями. Одна из причин проблем с финансированием также – старт программы в августе, что не позволяло выделить не заложенные в бюджет средства, но в 2026 году все может измениться.