Ни в коем случае не покупайте. Какие продукты следует обходить стороной при отключении света
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ночью генераторы специально для холодильников не включают
При отключениях света в супермаркетах генераторы работают только определенное количество времени, а затем магазин полностью обесточивается. Это определенно влияет на качество продуктов.
"Телеграф" расскажет, какие товары лучше не покупать в магазинах во время ограничения электроэнергии. Добавим, что в ночные отключения магазины не включают генераторы для работы холодильников.
Что нужно знать:
- В Украине длительное время ежедневно действуют отключения света по 7-10 часов подряд, иногда больше
- Есть продукты, которые быстро портятся без стабильной холодной температуры
Какие продукты лучше не покупать во время отключений и почему
На полках супермаркетов продается большое разнообразие продуктов, которые имеют четко прописанные температурные нормы. При их несоблюдении начинается порча товара, которую невооруженным глазом иногда трудно заметить. К этим продуктам относятся:
- молочка;
- замороженные полуфабрикаты;
- свежее мясо;
- свежая и копченая рыба;
- готовые кулинарные блюда.
Эти продукты при отключении следует покупать осторожно, обращая внимание на качество и свежесть. Заметим, что кулинарные блюда и маринованные продукты трудно оценить на качество, поэтому с ними нужно быть бдительными. Не следует давать такие продукты детям или кушать беременным.
Все вышеперечисленные продукты быстро портятся, их употребление может вызвать отравление. Многие считают, что при отключении света на пару часов с мясом или колбасой без контроля температуры ничего не произойдет, но это не так. Развитие бактерий, вызывающих порчу продуктов, начинается быстро, и на первых этапах ни визуально, ни по вкусу можно не почувствовать изменений.
Особо сосредотачивайтесь на мороженых продуктах, ведь по санитарным нормам их можно размораживать только один раз. Постоянные разморозки и заморозки даже на пару часов портят их вкус и текстуру, а иногда совсем делают не пригодными к употреблению. Что касается блюд из кулинарии, то выбирать следует то, что чаще всего покупают. Так как его соответственно и готовят часто, но и здесь есть нюансы. Довольно опасными могут бить майонезные салаты, особенно с рыбой, готовое мясо, маринованные блюда.
В магазине продукты портятся, а дома — нет?
На самом деле это не так, даже дома в холодильнике постоянная температура сохраняется не постоянно, некоторые продукты могут портиться. Поэтому при отключениях лучше покупать небольшое количество пищи, хранить ее в холодильнике, используя методы стабилизации температуры.
Разница между едой, которая стоит в вашем холодильнике без электричества, и в магазине в том, что первый вариант уже проверен. То есть вы купили, например, мясо, сделали котлеты и поставили их в холодильник. Там они могут храниться пару дней, а в магазине вы не можете на 100% быть уверены в свежести готовых котлет или даже замороженных.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как старые-новые правила АТБ сбивают с толку украинцев.