Ни в коем случае не покупайте. Какие продукты следует обходить стороной при отключении света

Ночью генераторы специально для холодильников не включают

При отключениях света в супермаркетах генераторы работают только определенное количество времени, а затем магазин полностью обесточивается. Это определенно влияет на качество продуктов.

"Телеграф" расскажет, какие товары лучше не покупать в магазинах во время ограничения электроэнергии. Добавим, что в ночные отключения магазины не включают генераторы для работы холодильников.

Что нужно знать:

В Украине длительное время ежедневно действуют отключения света по 7-10 часов подряд, иногда больше

Есть продукты, которые быстро портятся без стабильной холодной температуры

Какие продукты лучше не покупать во время отключений и почему

На полках супермаркетов продается большое разнообразие продуктов, которые имеют четко прописанные температурные нормы. При их несоблюдении начинается порча товара, которую невооруженным глазом иногда трудно заметить. К этим продуктам относятся:

молочка;

замороженные полуфабрикаты;

свежее мясо;

свежая и копченая рыба;

готовые кулинарные блюда.

Эти продукты при отключении следует покупать осторожно, обращая внимание на качество и свежесть. Заметим, что кулинарные блюда и маринованные продукты трудно оценить на качество, поэтому с ними нужно быть бдительными. Не следует давать такие продукты детям или кушать беременным.

Готовая еда в магазине

Все вышеперечисленные продукты быстро портятся, их употребление может вызвать отравление. Многие считают, что при отключении света на пару часов с мясом или колбасой без контроля температуры ничего не произойдет, но это не так. Развитие бактерий, вызывающих порчу продуктов, начинается быстро, и на первых этапах ни визуально, ни по вкусу можно не почувствовать изменений.

Особо сосредотачивайтесь на мороженых продуктах, ведь по санитарным нормам их можно размораживать только один раз. Постоянные разморозки и заморозки даже на пару часов портят их вкус и текстуру, а иногда совсем делают не пригодными к употреблению. Что касается блюд из кулинарии, то выбирать следует то, что чаще всего покупают. Так как его соответственно и готовят часто, но и здесь есть нюансы. Довольно опасными могут бить майонезные салаты, особенно с рыбой, готовое мясо, маринованные блюда.

Мясо

В магазине продукты портятся, а дома — нет?

На самом деле это не так, даже дома в холодильнике постоянная температура сохраняется не постоянно, некоторые продукты могут портиться. Поэтому при отключениях лучше покупать небольшое количество пищи, хранить ее в холодильнике, используя методы стабилизации температуры.

Разница между едой, которая стоит в вашем холодильнике без электричества, и в магазине в том, что первый вариант уже проверен. То есть вы купили, например, мясо, сделали котлеты и поставили их в холодильник. Там они могут храниться пару дней, а в магазине вы не можете на 100% быть уверены в свежести готовых котлет или даже замороженных.

