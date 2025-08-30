Убийство Парубия связано с Фарион? Что говорят правоохранители о резонансной трагедии

Убийцу пока не нашли

В полиции прокомментировали убийство народного депутата Андрея Парубия. Там отметили, что пока не выяснили информацию о злоумышленнике и не могут пока связать это нападение с убийством Ирины Фарион.

Об этом рассказали представители правоохранительных органов во время брифинга для журналистов 30 августа. Выступление транслировало Суспільне.

Они отметили, что преступление было очень тщательно спланировано, а убийца долго готовился к моменту нападения. Сейчас сотрудники полиции изучают информацию о том, не получал ли Парубий угроз в последние дни.

Кроме того, там прокомментировали видео момента нападения, которое циркулирует в сети. Там отметили, что установили, место нахождения камеры, на которую оно было снято.

Также правоохранители озвучили информацию, что нардепа убили с короткоствольного огнестрельного оружия. Личность злоумышленника пока не установлена, также в полиции не спешат подтверждать версию с причастностью России.

"По поводу убийства Ирины Фарион у нас отсутствуют какие-либо сведения, связывающие эти два преступления… Рассматриваются и другие версии, в том числе и российский след" руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко

Как сообщалось ранее, народный депутат Николай Княжицкий говорил "Телеграфу", что за нападением на Андрея Парубия стоит Россия. Он подчеркнул, что один раз бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".