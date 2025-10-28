За ним стоит криминальная история: в Украине за копейки продают важный документ СССР

Советские вещи нередко становятся для украинцев источником заработка

В Украине пользуются спросом вещи времен СССР. Многие из них, например легендарные наручные часы, интересуют коллекционеров. Однако есть еще более редкие и неожиданные артефакты.

Так, на популярном украинском сайте купли-продажи предлагают пустой оригинальный бланк паспорта СССР. Документ напечатан в 1975 году.

Паспорт гражданина СССР – на украинском языке. Он имеет красную обложку с золотистым изображением советского герба и надписью "Паспорт СССР".

На первой странице документа также изображен советский герб и написано "Паспорт громадянина Союзу Радянських Соціалістичних Республік", а ниже – три пустых строчки, в которые вписывали фамилию имя и отчество.

Также на странице видны водяные знаки и присутствие серии и номера паспорта. Продавец, проживающий в Харькове, хочет получить за свой товар 1 750 грн. Он готов отправить его покупателю Укрпочтой, Новой Почтой или курьерской доставкой Meest.

В Украине продается бланк паспорта СССР

Безусловно, это очень редкий лот, который должен представлять интерес для коллекционеров. Документ находится в идеальном состоянии. Непонятно, как вещь вообще оказалась в частных руках, ведь такие бланки подлежали строгой отчетности.

Здесь просматриваются следы криминальной истории, поскольку кража такого бланка считалась преступлением и строго наказывалась. Можно предположить, что его похитила паспортистка для использования в незаконных целях. При этом бланк могли списать как якобы испорченный.

Напомним, раньше такие документы заполняли от руки и в процессе случались описки. В таких случаях составлялся акт о порче подотчетного бланка, а сам он подлежал уничтожению.

