По 17 часов без света: какие графики действуют в Харькове 21 ноября
-
-
"Харьковоблэнерго" обнародовало полный график отключений: больше всего света — у группы 5
В сутки 21 ноября в Харькове, как в целом по Украине, продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Сейчас они проходят по графику, однако ситуация может измениться в случае проблем или повторных атак на инфраструктуру.
Что нужно знать:
- Отключать будут до 4 очередей одновременно
- Большинство очередей в Харькове будут сидеть более 10 часов без света
- Очередь отключений можно узнать двумя способами
Самые продолжительные отключения в Харькове запланированы для групп 1 и 2 с подчерками — без света они проведут 17 часов в сутки. Наибольшее количество часов со светом будут обе подгруппы группы 5. Общая продолжительность отключений – 8 часов 30 минут.
Следить за отключениями в Украине по ссылке: Масштабные отключения продолжаются. Какие графики действуют 21 ноября
По графику от "Харьковоблэнерго", будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
- 1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
- 2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
- 2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
- 3.1 03:00–08:00; 10:00–17:00
- 3.2 03:00–08:00; 10:00–17:00
- 4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00
- 4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00
- 5.1 08:00–10:00; 13:30–20:00
- 5.2 08:00–10:00; 13:30–20:00
- 6.1 03:00–06:00; 08:00–10:00; 13:30–20:00
- 6.2 06:30-10:00; 13:30–20:00
Как узнать свою очередь отключений в Харькове
По ссылке здесь доступен документ, в котором можно проверить свой адрес и сопоставить с очередью отключений. Есть также другой вариант – выбрать на сайте свой населенный пункт из перечня и ввести название улицы. После выбора улицы станет доступен обратный отсчет до включения света и график отключений.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что графики отключений в Украине будут продолжаться в течение всего отопительного сезона. Если зима будет достаточно теплой, мороз не заставит усиливать их.