По 17 часов без света: какие графики действуют в Харькове 21 ноября

"Харьковоблэнерго" обнародовало полный график отключений: больше всего света — у группы 5

В сутки 21 ноября в Харькове, как в целом по Украине, продолжаются почасовые отключения электроэнергии. Сейчас они проходят по графику, однако ситуация может измениться в случае проблем или повторных атак на инфраструктуру.

Что нужно знать:

Отключать будут до 4 очередей одновременно

Большинство очередей в Харькове будут сидеть более 10 часов без света

Очередь отключений можно узнать двумя способами

Самые продолжительные отключения в Харькове запланированы для групп 1 и 2 с подчерками — без света они проведут 17 часов в сутки. Наибольшее количество часов со светом будут обе подгруппы группы 5. Общая продолжительность отключений – 8 часов 30 минут.

По графику от "Харьковоблэнерго", будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.

Как работают очереди отключений

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00 1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00 2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00 2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00

00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00 3.1 03:00–08:00; 10:00–17:00

03:00–08:00; 10:00–17:00 3.2 03:00–08:00; 10:00–17:00

03:00–08:00; 10:00–17:00 4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00

00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00 4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00

03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:00-24:00 5.1 08:00–10:00; 13:30–20:00

08:00–10:00; 13:30–20:00 5.2 08:00–10:00; 13:30–20:00

08:00–10:00; 13:30–20:00 6.1 03:00–06:00; 08:00–10:00; 13:30–20:00

03:00–06:00; 08:00–10:00; 13:30–20:00 6.2 06:30-10:00; 13:30–20:00

Как узнать свою очередь отключений в Харькове

По ссылке здесь доступен документ, в котором можно проверить свой адрес и сопоставить с очередью отключений. Есть также другой вариант – выбрать на сайте свой населенный пункт из перечня и ввести название улицы. После выбора улицы станет доступен обратный отсчет до включения света и график отключений.

Как посмотреть график отключения света для своей улицы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что графики отключений в Украине будут продолжаться в течение всего отопительного сезона. Если зима будет достаточно теплой, мороз не заставит усиливать их.