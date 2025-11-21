По 17 годин без світла: які графіки діють у Харкові 21 листопада

"Харківобленерго" оприлюднило повний графік відключень: найбільше світла — у групи 5

Протягом доби 21 листопада в Харкові, як загалом по Україні, тривають погодинні відключення електроенергії. Наразі відбуваються вони за графіком, проте ситуація може змінитися в разі проблем чи повторних атак на інфраструктуру.

Що потрібно знати:

Відключатимуть до 4 черг одночасно

Більшість черг в Харкові сидітимуть понад 10 годин без світла

Чергу відключень можна дізнатись двома способами

Найтриваліші відключення в Харкові заплановані для груп 1 та 2 з підчергами — загалом без світла вони проведуть 17 годин за добу. Найбільшу кількість годин зі світлом будуть обидві підгрупи групи 5. Загальна тривалість відключень — 8 годин 30 хвилин.

Слідкувати за відключеннями в Україні за посиланням: Масштабні відключення тривають. Які графіки діють 21 листопада

За графіком від "Харківобленерго", застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.

Як працюють черги відключень

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00 3.1 03:00-08:00; 10:00-17:00

03:00-08:00; 10:00-17:00 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00

03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00 5.1 08:00-10:00; 13:30-20:00

08:00-10:00; 13:30-20:00 6.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-20:00

Як дізнатись свою чергу відключень в Харкові

За посиланням тут доступний документ, у якому можна перевірити свою адресу та зіставити з чергою відключень. Є також інший варіант — обрати на сайті свій населений пункт з переліку та ввести назву вулиці. Після вибору вулиці, стане доступний зворотній відлік до увімкнення світла та графік відключень.

Як подивитись графік відключення світла для своєї вулиці

Раніше "Телеграф" розповідав, що графіки відключень в Україні триватимуть протягом всього опалювального сезону. Якщо зима буде достатньо теплою, мороз не змусить їх посилювати.