По 17 годин без світла: які графіки діють у Харкові 21 листопада
"Харківобленерго" оприлюднило повний графік відключень: найбільше світла — у групи 5
Протягом доби 21 листопада в Харкові, як загалом по Україні, тривають погодинні відключення електроенергії. Наразі відбуваються вони за графіком, проте ситуація може змінитися в разі проблем чи повторних атак на інфраструктуру.
Що потрібно знати:
- Відключатимуть до 4 черг одночасно
- Більшість черг в Харкові сидітимуть понад 10 годин без світла
- Чергу відключень можна дізнатись двома способами
Найтриваліші відключення в Харкові заплановані для груп 1 та 2 з підчергами — загалом без світла вони проведуть 17 годин за добу. Найбільшу кількість годин зі світлом будуть обидві підгрупи групи 5. Загальна тривалість відключень — 8 годин 30 хвилин.
Слідкувати за відключеннями в Україні за посиланням: Масштабні відключення тривають. Які графіки діють 21 листопада
За графіком від "Харківобленерго", застосовуватимуться одночасно від 2,5 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 03:00-08:00; 10:00-17:00
- 3.2 03:00-08:00; 10:00-17:00
- 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00
- 4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:00-24:00
- 5.1 08:00-10:00; 13:30-20:00
- 5.2 08:00-10:00; 13:30-20:00
- 6.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-20:00
- 6.2 06:30-10:00; 13:30-20:00
Як дізнатись свою чергу відключень в Харкові
За посиланням тут доступний документ, у якому можна перевірити свою адресу та зіставити з чергою відключень. Є також інший варіант — обрати на сайті свій населений пункт з переліку та ввести назву вулиці. Після вибору вулиці, стане доступний зворотній відлік до увімкнення світла та графік відключень.
Раніше "Телеграф" розповідав, що графіки відключень в Україні триватимуть протягом всього опалювального сезону. Якщо зима буде достатньо теплою, мороз не змусить їх посилювати.