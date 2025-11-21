До 14 часов без света: какие графики отключений действуют 21 ноября
Несколько очередей потребителей будут отключаться одновременно
"Телеграф" в этом материале рассказывает, какие графики отключений действуют в пятницу 21 ноября. После российских обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация с электроснабжением и генерацией остается сложной.
Графики отключений 21 ноября
По сообщению "Укрэнерго", в пятницу, 21 ноября, будут действовать ограничения с 00:00 до 23:59 – в объеме от 2,5 до 4 очередей. Отключение 4 очередей одновременно означает, что света у потребителей в течение суток может быть не суммарно более 12 часов.
Днепропетровская область:
Одесская область:
Киевская область:
Киев:
Тернополь:
Львовская область:
Харьковская область:
- 1.1 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;
- 1.2 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;
- 2.1 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;
- 2.2 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00;
- 3.1 03:00-08:00, 10:00-17:00;
- 3.2 03:00-08:00, 10:00-17:00;
- 4.1 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:00-24:00;
- 4.2 03:00-06:30, 10:00-17:00, 20:00-24:00;
- 5.1 08:00-10:00, 13:30-20:00;
- 5.2 08:00-10:00, 13:30-20:00;
- 6.1 03:00-06:00, 08:00-10:00, 13:30-20:00;
- 6.2 06:30-10:00, 13:30-20:00.
Запорожская область:
- 1.1: 05:30 – 12:30, 16:00 – 19:30
- 1.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30
- 2.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 2.2: 00:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 19:30 – 23:00
- 3.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00
- 3.2: 02:00 – 09:00, 12:30 – 16:00, 23:00 – 24:00
- 4.1: 05:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 4.2: 05:30 – 11:00, 16:00 – 19:30
- 5.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 18:30
- 5.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 6.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00
- 6.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00.
Ивано-Франковск
Сумы
Ранее "Телеграф" писал, что эксперты прогнозируют сокращение графиков отключений уже в ближайшие дни, если Россия не совершит новых обстрелов.