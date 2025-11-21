Від Бандита до Тойоти: названі найкумедніші та дивні клички для котів та кішок

Господарі тварин уже буквально змагаються у креативності

Багато власників котів і кішок відходять від стандартних імен для своїх домашніх улюбленців хочуть для них щось особливе чи навіть кумедне. На сьогодні є величезний список кличок, з якого можна взяти ідею.

У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на портал murmeo, розповідає про 20 кумедних кличок для котів і кішок. Що цікаво, це список реальних імен тварин, створений на основі коментарів однієї з груп у Facebook.

Є, до речі, і кумедні клички, які підійдуть як для кота, так і для кішки. Наприклад:

яТЕдам

Уті-Путі

Жопка Пухнаста

Бурубушок Мамин

Кошмонавт

Морда кусюча

Оригінальність імен (кличок) від власників котів збережена!

Клички для кішок — ТОП-10

Варягадіназлізьзсерванта

Ділова ковбаса

Королевішна

Доця

Буханочка

Агресія

Кайфушка

Маня-чебураня

Свинюшка

Містика

Клички для кішок

Клички для котів — ТОП-10

Бандит

Тихий рекет

Депутат

Ендорфін

Ніштяк

Пан Котський

Тойота РАВ4

Хуліганський хуліган

Яків Романович

Дизель

Клички для котів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чомусь коти раптово кусають, коли їх гладиш. Низка цих порад варто взяти до уваги.