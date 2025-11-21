Рус

Від Бандита до Тойоти: названі найкумедніші та дивні клички для котів та кішок

Анастасія Мокрик
Як назвати хатнього улюбленця
Як назвати хатнього улюбленця. Фото Колаж "Телеграфу"

Господарі тварин уже буквально змагаються у креативності

Багато власників котів і кішок відходять від стандартних імен для своїх домашніх улюбленців хочуть для них щось особливе чи навіть кумедне. На сьогодні є величезний список кличок, з якого можна взяти ідею.

У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на портал murmeo, розповідає про 20 кумедних кличок для котів і кішок. Що цікаво, це список реальних імен тварин, створений на основі коментарів однієї з груп у Facebook.

Є, до речі, і кумедні клички, які підійдуть як для кота, так і для кішки. Наприклад:

  • яТЕдам
  • Уті-Путі
  • Жопка Пухнаста
  • Бурубушок Мамин
  • Кошмонавт
  • Морда кусюча

Оригінальність імен (кличок) від власників котів збережена!

Клички для кішок — ТОП-10

  • Варягадіназлізьзсерванта
  • Ділова ковбаса
  • Королевішна
  • Доця
  • Буханочка
  • Агресія
  • Кайфушка
  • Маня-чебураня
  • Свинюшка
  • Містика
Які є забавні клички для котів
Клички для кішок

Клички для котів — ТОП-10

  • Бандит
  • Тихий рекет
  • Депутат
  • Ендорфін
  • Ніштяк
  • Пан Котський
  • Тойота РАВ4
  • Хуліганський хуліган
  • Яків Романович
  • Дизель
Які є кумедні клички для котів
Клички для котів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чомусь коти раптово кусають, коли їх гладиш. Низка цих порад варто взяти до уваги.

