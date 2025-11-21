Від Бандита до Тойоти: названі найкумедніші та дивні клички для котів та кішок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Господарі тварин уже буквально змагаються у креативності
Багато власників котів і кішок відходять від стандартних імен для своїх домашніх улюбленців хочуть для них щось особливе чи навіть кумедне. На сьогодні є величезний список кличок, з якого можна взяти ідею.
У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на портал murmeo, розповідає про 20 кумедних кличок для котів і кішок. Що цікаво, це список реальних імен тварин, створений на основі коментарів однієї з груп у Facebook.
Є, до речі, і кумедні клички, які підійдуть як для кота, так і для кішки. Наприклад:
- яТЕдам
- Уті-Путі
- Жопка Пухнаста
- Бурубушок Мамин
- Кошмонавт
- Морда кусюча
Оригінальність імен (кличок) від власників котів збережена!
Клички для кішок — ТОП-10
- Варягадіназлізьзсерванта
- Ділова ковбаса
- Королевішна
- Доця
- Буханочка
- Агресія
- Кайфушка
- Маня-чебураня
- Свинюшка
- Містика
Клички для котів — ТОП-10
- Бандит
- Тихий рекет
- Депутат
- Ендорфін
- Ніштяк
- Пан Котський
- Тойота РАВ4
- Хуліганський хуліган
- Яків Романович
- Дизель
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чомусь коти раптово кусають, коли їх гладиш. Низка цих порад варто взяти до уваги.