Готуйтеся до 14 годин без світла: ексміністр енергетики розповів, що чекає на українців взимку

Експерт прогнозує, що графіки відключення електрики діятимуть ще довгий час

Щодня мільйони українців залишаються без електроенергії на тривалий час. Через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури ситуація з електропостачанням стає все складнішою. Відключення тривають по 14-16, подекуди й 18 годин на добу, і це ще не межа. Ворог систематично атакує генеруючі потужності та лінії електропередач, намагаючись залишити країну без світла.

Чи зменшаться графіки відключень взимку? Скільки годин без електрики доведеться витримувати українцям? І який стан енергозабезпечення Києва? На ці питання "Телеграфу" відповів у бліцінтерв'ю Юрій Продан, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України.

Ключові факти з інтерв'ю:

Відключення триватимуть 12-14 годин.

Графіки залежать від інтенсивності обстрілів.

Ситуація змінюється щодня і щогодини.

Стан енергосистеми динамічний і непередбачуваний.

Юрій Продан

Зараз тривають масові відключення електроенергії – по 14-18 годин. Чи є перспективи скорочення цих графіків?

— Графіки будуть то збільшуватися, то зменшуватися залежно від втрат. Усе залежить від конкретної ситуації – що саме ми втрачаємо: лінії електропередач чи певні обсяги генерації.

Кожен день може бути різним?

— Так, усе дуже динамічно. Ситуація змінюється щодня і щогодини. Все залежить від того, що відбувається під час обстрілів і після них.

До чого готуватися взимку? Зараз великих морозів немає, а світла теж немає. Що буде при мінус 10?

— Готуйтеся до перерв від 12 до 14 годин. Вони вже є – у Києві в кінці минулого тижня було 14 (а деякі кияни були без світла 18 годин, — Ред.) годин без електрики.

Ці тривалі відключення збережуться?

— Вони збережуться, якщо обстріли продовжуватимуться.

Відбувся обстріл — певний час відновлюємо те, що можна відновити. Відновили — знову йдуть атаки, знову втрачаємо або генерацію, або елементи станцій. Потім ремонтуємо, сидимо 14 годин без світла, потім скорочуємо до 6 годин. Такі коливання відбуватимуться постійно, — Юрій Продан

Який стан енергозабезпечення Києва? Як столиця забезпечена енергією?

— Не можу сказати на цей момент. Це знає тільки головний диспетчер. Він володіє актуальною інформацією про те, що зараз відбувається в Києві.

Київ може частково покрити свої потреби за рахунок власної генерації. Але все залежить від того, чи наша генерація працює в повному обсязі, чи щось пошкоджено. Зараз точно відповісти не можу, — Юрій Продан

Раніше також експерти прогнозують, що з середини січня в Україні почнуться регулярні скасування графіків відключень, а відчутне поліпшення ситуації очікується у лютому завдяки появі сонячної генерації та частковому відновленню енергетичного обладнання. Фахівці наголошують, що це допоможе зменшити дефіцит в енергосистемі, але українцям і надалі радять економити електроенергію та стежити за оновленими графіками.