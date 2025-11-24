Вилкул рассказал, как на самом деле внутри Партии регионов относились к России

Бывший депутат Партии регионов Александр Вилкул заявил, что подавляющее большинство членов этой партии не были предателями Украины. По его словам, 99% регионалов воспринимали партию как политическую силу промышленного востока страны. Измену совершила лишь небольшая часть маргиналов, открыто симпатизировавших России.

Что нужно знать:

Пророссийские настроения распространялись только отдельными политиками.

Маргиналы проявили себя в 2014 году.

Вилкул не был приближен к Януковичу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Вилкул объяснил, что абсолютное большинство членов Партии регионов никогда не поддерживали идею присоединения к России. Для них партия была просто способом представлять интересы промышленных областей Украины. Измену совершила лишь небольшая группа людей, которые и раньше откровенно восхищались Россией.

На самом деле, 99% членов Партии регионов воспринимали ее как партию промышленного востока Украины. Была небольшая доля тех, кто очень симпатизировал России, и именно этот процент проявил себя в 2014 году. объяснил Вилкул.

Он привел пример Олега Царева, который всегда являлся фанатом России. По его словам, таких людей в партии считали маргиналами, они не имели реального влияния на принятие решений. Их позиция была ясна всем еще до событий 2014 года, говорит Председатель Совета обороны Кривого Рога.

Относительно Виктора Януковича, Вилкул отметил, что никогда не входил в его близкий круг. Поэтому о планах тогдашнего президента сбежать из Украины он ничего не знал.

Я в этом не участвовал. У него своя жизнь, у меня – своя. Я не входил в его близкий круг, сказал политик.

