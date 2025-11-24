"Більшість регіоналів не були зрадниками": Вілкул про ПР і колишніх однопартійців

Вілкул розповів, як насправді всередині Партії регіонів ставилися до Росії

Колишній депутат Партії регіонів Олександр Вілкул заявив, що переважна більшість членів цієї партії не були зрадниками України. За його словами, 99% регіоналів сприймали партію як політичну силу промислового сходу країни. Зраду вчинила лише невелика частка маргіналів, які відкрито симпатизували Росії.

Що треба знати:

Проросійські настрої поширювали лише окремі політики.

Маргінали проявили себе у 2014 році.

Вілкул не був наближеним до Януковича.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Більше читайте у матеріалі: "Путіна зупинить тільки одне: Вілкул про "сепаратюг", Зеленського і "патріотів" із Партії регіонів".

Вілкул пояснив, що абсолютна більшість членів Партії регіонів ніколи не підтримували ідею приєднання до Росії. Для них партія була просто способом представляти інтереси промислових областей України. Зраду вчинила лише невелика група людей, які й раніше відверто захоплювалися Росією.

Насправді 99% членів Партії регіонів сприймали її як партію промислового сходу України. Була невелика частка тих, хто дуже симпатизував Росії, і саме цей відсоток проявив себе у 2014 році, пояснив Вілкул.

Він навів приклад Олега Царьова, який завжди був фанатом Росії. За його словами, таких людей у партії вважали маргіналами, вони не мали реального впливу на прийняття рішень. Їхня позиція була зрозуміла всім ще до подій 2014 року, каже Голова Ради оборони Кривого Рогу.

Щодо Віктора Януковича, Вілкул зазначив, що ніколи не входив до його близького кола. Тому про плани тодішнього президента втекти з України він нічого не знав.

Я у цьому не брав участі. У нього своє життя, у мене – своє. Я не входив до його близького кола, сказав політик.

