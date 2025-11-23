Укр

Донетчина могла бы гордиться заводом со 125-летней историей: как погибло одно из старейших предприятий Украины

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Константиновский фарфоровый завод
Константиновский фарфоровый завод. Фото Коллаж "Телеграфа"

Когда-то здесь создавали уникальные вещи

Представьте себе предприятие, которое начало работать еще в царской России, пережило революции, две мировые войны, советскую индустриализацию — и вдруг остановилось навсегда. Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий в Донецкой области работал 124 года, но не смог справиться с экономическими реалиями независимой Украины. В 2000 году его закрыли, и сегодня от легендарного производства остались только воспоминания и редкие изделия в антикварных коллекциях.

Почему один из старейших заводов страны не смог выжить, хотя еще в советское время его продукция экспонировалась на всесоюзных выставках и расходилась по всему СССР, рассказывает "Телеграф".

40 заводов на всю Украину: времена, когда фарфор и майолика были нашей гордостью

Завод майоликовых изделий в Константиновке имеет богатую историю

Во времена Советского Союза в Украине работало около 40 предприятий, которые выпускали фарфор, фаянс, майолику и керамику. Полонский, Барановский, Городницкий фарфоровые заводы, Будянский фаянсовый, Опишнянский завод художественной керамики – каждое из этих предприятий имело свою уникальную продукцию и свой почерк. Изделия с украинских заводов украшали дома по всему Союзу, а мастера получали награды на выставках.

Большинство этих предприятий постигла печальная судьба после распада СССР. Тернопольский фарфоровый завод, Сумской, Харьковский фаянсовый — один за другим они прекращали работу или едва существовали. Но история Константиновского завода особенная, ведь это предприятие имело корни еще в далеком XIX веке.

С 1876 года до объединенного гиганта: как завод пережил четыре эпохи

Константиновский фарфоровый завод
Такие отметки ставили на продукцию завода

Завод майолики в Константиновке был основан еще в 1876-1878 годах. Это значит, что предприятие работало во времена Российской империи, когда Александр II только что провел свои реформы. Завод пережил революцию 1917 года, гражданскую войну, индустриализацию 30-х годов, Вторую мировую войну и послевоенное восстановление.

В 1956 году на предприятии открыли цех майоликовых изделий, а в 1960-м произошла важная трансформация. Завод майолики объединили с зеркальной фабрикой, и появилось новое предприятие – Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий. Так под одной крышей на улице Островского, 432 собрались три совершенно разных производства: майоликовое, зеркальное и цех елочных игрушек.

Чем жил завод на высоте

В 1967 году на заводе было запущено изготовление художественных изделий. Мастера использовали традиционную технику – лили изделия в гипсовых формах из гончарной глины, расписывали их вручную и выжигали. Ассортимент был солидный: вазы для цветов, наборы для напитков, кувшины всевозможных форм, чайники, полные сервизы, конфеты, пепельницы.

Продукция этого производства пользовалась неплохим спросом

В начале 1980-х годов на майоликовом участке работало 110 человек. Среди лучших мастеров росписи выделялись Мария Булава, Людмила Воронова и Вера Полетаева – их руки создавали уникальные узоры на каждом изделии. Скульптор-художник Виктор Примак разрабатывал формы для статуэток, а литейщики Нина Субботина и Надежда Покотилова воплощали его замыслы в жизнь. Завод выпускал скульптуры "Сетер на охоте", "Цапля", "Школьница", "Петух", "Индюк", "Лиса", "Красная Шапочка" — целую галерею персонажей.

В 1982 году предприятие выпустило продукции на 268 тысяч рублей. По советским меркам это были приличные деньги, хоть и не космические суммы. Завод принимал участие в республиканских и всесоюзных выставках, получил диплом ВДНХ УССР. Продукция расходилась, рабочие имели зарплату, производство работало.

Константиновский завод
Продукция Константиновского завода

Что еще делали на заводе

Зеркальное производство выпускало настенные зеркала и настольные трельяжи — без них было трудно представить советскую квартиру. А вот цех елочных игрушек заслуживает отдельного рассказа. С 1953 года основное производство новогодних украшений было сосредоточено в специальном цехе.

Мастера-стеклодувы работали со стеклянными трубочками над газовыми горелками. Простым и формовочным дутьем они создавали около 30 наименований елочных игрушек: шары, сосульки, волчки, звезды, сказочных персонажей. Имелись тематические наборы "Сказка" и "Чиполлино", а также большие игрушки для городских елок.

В 1970-х годах производство частично автоматизировано. В 1974-м запустили стеклодувной автомат для изготовления игрушки "Елочка", а через год появились вакуумные машины для наружного покрытия. Для маленьких искусственных елок разработали комплекты миниатюрных игрушек "Малютка" и "Праздничный". Лучшими стеклодувами считались Нина Белюченко, Валентина Никодимова и Надежда Орищенко, а художником-оформителем работал Василий Мась.

На рубеже тысячелетий: момент, когда история оборвалась

Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий прекратил работу в 2000 году. Предприятие, начавшее свой путь еще при царе, не дожило до своего 125-летия всего несколько лет. Экономические реалии переходного периода оказались более жестокими, чем все испытания прошлого века.

завод в Константиновке
Продукция Константиновского завода

Завод закрыли, оборудование распродали или списали, рабочие разошлись. Сегодня на месте бывшего предприятия по улице Островского в Константиновке ничего не напоминает о том, что здесь когда-то создавали уникальные вещи. Россия фактически непрерывными обстрелами превращает город в руину.

Изделия константиновских мастеров иногда появляются на блошиных рынках или в частных коллекциях — с характерными клеймами разных лет, которые менялись с 1950-х до 1990-х.

Сейчас статуэтки производства Константиновки есть в частных коллекциях

История Константиновского завода – это история десятков других украинских предприятий, которые не смогли адаптироваться к новой экономической реальности. Они пережили войны и революции, но не пережили 1990-е.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия ударила по Тернополю ради уничтожения завода. Кремль потратил космическую сумму, чтобы уничтожить то, что не работало десятилетиями.

Теги:
#Завод #Константиновка #Донеччина