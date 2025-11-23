Донетчина могла бы гордиться заводом со 125-летней историей: как погибло одно из старейших предприятий Украины

Когда-то здесь создавали уникальные вещи

Представьте себе предприятие, которое начало работать еще в царской России, пережило революции, две мировые войны, советскую индустриализацию — и вдруг остановилось навсегда. Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий в Донецкой области работал 124 года, но не смог справиться с экономическими реалиями независимой Украины. В 2000 году его закрыли, и сегодня от легендарного производства остались только воспоминания и редкие изделия в антикварных коллекциях.

Почему один из старейших заводов страны не смог выжить, хотя еще в советское время его продукция экспонировалась на всесоюзных выставках и расходилась по всему СССР, рассказывает "Телеграф".

40 заводов на всю Украину: времена, когда фарфор и майолика были нашей гордостью

Завод майоликовых изделий в Константиновке имеет богатую историю

Во времена Советского Союза в Украине работало около 40 предприятий, которые выпускали фарфор, фаянс, майолику и керамику. Полонский, Барановский, Городницкий фарфоровые заводы, Будянский фаянсовый, Опишнянский завод художественной керамики – каждое из этих предприятий имело свою уникальную продукцию и свой почерк. Изделия с украинских заводов украшали дома по всему Союзу, а мастера получали награды на выставках.

Большинство этих предприятий постигла печальная судьба после распада СССР. Тернопольский фарфоровый завод, Сумской, Харьковский фаянсовый — один за другим они прекращали работу или едва существовали. Но история Константиновского завода особенная, ведь это предприятие имело корни еще в далеком XIX веке.

С 1876 года до объединенного гиганта: как завод пережил четыре эпохи

Такие отметки ставили на продукцию завода

Завод майолики в Константиновке был основан еще в 1876-1878 годах. Это значит, что предприятие работало во времена Российской империи, когда Александр II только что провел свои реформы. Завод пережил революцию 1917 года, гражданскую войну, индустриализацию 30-х годов, Вторую мировую войну и послевоенное восстановление.

В 1956 году на предприятии открыли цех майоликовых изделий, а в 1960-м произошла важная трансформация. Завод майолики объединили с зеркальной фабрикой, и появилось новое предприятие – Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий. Так под одной крышей на улице Островского, 432 собрались три совершенно разных производства: майоликовое, зеркальное и цех елочных игрушек.

Чем жил завод на высоте

В 1967 году на заводе было запущено изготовление художественных изделий. Мастера использовали традиционную технику – лили изделия в гипсовых формах из гончарной глины, расписывали их вручную и выжигали. Ассортимент был солидный: вазы для цветов, наборы для напитков, кувшины всевозможных форм, чайники, полные сервизы, конфеты, пепельницы.

Продукция этого производства пользовалась неплохим спросом

В начале 1980-х годов на майоликовом участке работало 110 человек. Среди лучших мастеров росписи выделялись Мария Булава, Людмила Воронова и Вера Полетаева – их руки создавали уникальные узоры на каждом изделии. Скульптор-художник Виктор Примак разрабатывал формы для статуэток, а литейщики Нина Субботина и Надежда Покотилова воплощали его замыслы в жизнь. Завод выпускал скульптуры "Сетер на охоте", "Цапля", "Школьница", "Петух", "Индюк", "Лиса", "Красная Шапочка" — целую галерею персонажей.

В 1982 году предприятие выпустило продукции на 268 тысяч рублей. По советским меркам это были приличные деньги, хоть и не космические суммы. Завод принимал участие в республиканских и всесоюзных выставках, получил диплом ВДНХ УССР. Продукция расходилась, рабочие имели зарплату, производство работало.

Продукция Константиновского завода

Что еще делали на заводе

Зеркальное производство выпускало настенные зеркала и настольные трельяжи — без них было трудно представить советскую квартиру. А вот цех елочных игрушек заслуживает отдельного рассказа. С 1953 года основное производство новогодних украшений было сосредоточено в специальном цехе.

Мастера-стеклодувы работали со стеклянными трубочками над газовыми горелками. Простым и формовочным дутьем они создавали около 30 наименований елочных игрушек: шары, сосульки, волчки, звезды, сказочных персонажей. Имелись тематические наборы "Сказка" и "Чиполлино", а также большие игрушки для городских елок.

В 1970-х годах производство частично автоматизировано. В 1974-м запустили стеклодувной автомат для изготовления игрушки "Елочка", а через год появились вакуумные машины для наружного покрытия. Для маленьких искусственных елок разработали комплекты миниатюрных игрушек "Малютка" и "Праздничный". Лучшими стеклодувами считались Нина Белюченко, Валентина Никодимова и Надежда Орищенко, а художником-оформителем работал Василий Мась.

На рубеже тысячелетий: момент, когда история оборвалась

Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий прекратил работу в 2000 году. Предприятие, начавшее свой путь еще при царе, не дожило до своего 125-летия всего несколько лет. Экономические реалии переходного периода оказались более жестокими, чем все испытания прошлого века.

Продукция Константиновского завода

Завод закрыли, оборудование распродали или списали, рабочие разошлись. Сегодня на месте бывшего предприятия по улице Островского в Константиновке ничего не напоминает о том, что здесь когда-то создавали уникальные вещи. Россия фактически непрерывными обстрелами превращает город в руину.

Изделия константиновских мастеров иногда появляются на блошиных рынках или в частных коллекциях — с характерными клеймами разных лет, которые менялись с 1950-х до 1990-х.

Сейчас статуэтки производства Константиновки есть в частных коллекциях

История Константиновского завода – это история десятков других украинских предприятий, которые не смогли адаптироваться к новой экономической реальности. Они пережили войны и революции, но не пережили 1990-е.

