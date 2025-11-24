Завод-герой обороны Одессы превратился в свалку: кто виноват в уничтожении промышленного памятника

Печальная судьба предприятия, которое разграбили и уничтожили.

Когда-то этот завод выпускал краны для более чем 70 стран мира, а рабочие под немецкими бомбардировками ремонтировали танки и выпускали минометы для обороны Одессы. Теперь территория превратилась в настоящую свалку, обжитую стаями бездомных собак. Главное здание – шедевр промышленной архитектуры 1883 года, который сравнивали с парижскими мастерскими – стоит без крова после пожара 2011 года. В январе 2020 года ресторатор Александр Купер попытался выкупить паровозный цех, чтобы реанимировать его. Необходимые средства нашли через несколько часов, но прошло пять лет, а будущее здания пока неизвестно.

"Телеграф" рассказывает, почему один из самых мощных заводов Украины, который работал с 1863 года, остается покинутым уже более двух десятилетий, кто пытался его спасти и почему из этого ничего не вышло.

Здесь должен был вырасти фитнес-центр, но оказалось, что нет ни сетей, ни даже возможности попасть внутрь

История завода "Краян"

5 января 2020 одесский ресторатор Алекс Купер предложил выкупить заброшенный паровозный цех завода "Краян". На предложение откликнулись бизнесмены Андрей Ставницер и Дмитрий Казавчинский. Деньги собрали в течение нескольких часов, владелец согласился на продажу. Площадь объекта – 3,9 тысячи квадратных метров. В планах было оборудовать фитнес-центр, комплекс с саунами, зону общественного питания и офисы.

Но после радостных публикаций в Facebook выяснилось, что все гораздо сложнее. "На сегодняшний день там нет ни сетей, ни земли, ни даже возможности попасть на объект свободно", – объяснил Купер.

История строительства "Краяна"

История завода

История начинается в августе 1863 года, когда барон Карл фон Унгерн-Штернберг основал железнодорожную мастерскую для обслуживания и ремонта поездов Одесской железной дороги. Главное здание этих мастерских, большое паровозное депо, построил для барона выдающийся архитектор А. Д. Тодоров. Это подлинный шедевр промышленной архитектуры.

Здание завода заброшено

До 1917 года здесь работало более 3000 человек. После революции мастерские национализировали и переименовали в честь Январского восстания 1918 года в Одессе. В 1931 году здесь был выпущен первый советский рельсовый кран "Январец-1". Долгое время завод был ведущим предприятием своего профиля. Продукция поставлялась более чем в 70 стран мира.

Рельсовый кран "Январец-1".

Как завод работал в осаде Одессы в 1941 году

Рабочие бронируют маневровый паровоз серии «Ов»

Во время обороны Одессы завод восстановил и передал Приморской армии десять танков БТ. Один из цехов был переоборудован в танкоремонтные мастерские. Рабочие принимали участие в строительстве трех бронепоездов, а затем освоили производство бронетракторов НИ-1, 50-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов.

Бронетрактор НИ-1

Под ежедневными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами завод ни на минуту не прекращал работу. Командование города поставило задачу: в течение пяти дней освоить и начать выпуск минометов. Инженеры и техники составили чертежи деталей и строго вовремя изготовили первые образцы. Завод выпускал 25-30 минометов в день.

Строительство бронепоезда

В ходе оккупации предприятие было полностью разрушено. В 1944 году началось восстановление.

Отгрузка автомобильных кранов К-31 из Днепропетровского автомобильного завода, 1947г.

Почему завод не справился с реалиями независимой Украины и рыночной экономикой

Краян или Одесский завод сейчас находятся в состоянии руины. Фото — Владислава Швец

После провозглашения независимости Украины завод приватизировали и превратили в холдинговую компанию "Краян". С 1991 года предприятие постепенно сбавляло производство. В 1994-1995 годах здесь работало более 5000 человек. Завод некоторое время продолжал выпуск кранов на пневмоколесном ходу и автомобильных кранов.

Вид на большой паровозный цех через брешь в обрушенной стене старого паровозного депо, весна 2015 года.

Но уже с 1997 года предприятие работало с минимальной нагрузкой. В том году выпустили 24 крана, в 1998 году – 20 кранов, в 1999 году выпуск упал до 4 кранов. В 2000 году наступило банкротство, а большинство корпусов ограбили и превратили в руины.

Завод остается брошенным. Фото — Владислава Швец

В начале 2001 года во время процедуры санации было продано 90% территории завода, приступили к демонтажу оборудования. В сентябре 2012 года начальник отделения Фонда государственного имущества в Одесской области сообщил, что в результате рейдерской атаки бывший завод является "голыми стенами, а местами нет и стен".

Вид на завод сейчас. Фото — archodessa

Коррупционная схема вокруг предприятия

Территория завода давно заброшена. Фото — Владислава Швец

В сентябре 2016 года Одесский горсовет купил административное здание, входившее в комплекс завода "Краян", за 185 миллионов гривен. Там разместили офис городских властей. Эта покупка обернулась для чиновников обвинениями в финансовых махинациях.

Одно из зданий завода. Фото — Владислава Швец

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что ранее это здание купили за 11,5 миллиона гривен у фиктивной компании. До сих пор мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман и ряд других чиновников судятся с Специализированной антикоррупционной прокуратурой, которая предъявила обвинения.

Что осталось на территории завода. Фото — Владислава Швец

24 апреля 2011 года в главном здании – большом паровозном цехе – начался пожар, сильно повредивший крышу. Из-за отсутствия водоснабжения спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстоянии двух километров. После пожара остатки крыши разобрали, от цеха осталась обнаженная коробка из кирпичных стен.

Краян сейчас. Фото — Владислава Швец

В марте 2015 года произошел обвал одного из зданий кузнечных мастерских, расположенных у железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда "Интерсити" не успел увидеть опасность и наехал на остатки здания. В мае 2015 года разобрали аварийное здание литейного цеха.

Каково состояние завода сейчас. Фото — Владислава Швец

Сегодня эксплуатируется всего несколько зданий, другие либо полуразрушены либо опечатаны. Более ценные дореволюционные краснокирпичные строения находятся в лучшем состоянии, чем более поздние постройки. Кирпич, из которого возведены их стены, оказался более долговечным и устойчивым к вибрациям от поездов. Однако будущее всех сохранившихся корпусов остается неопределенным.

