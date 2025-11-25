Теперь и вода по графику? Где и почему в Украине ввели новые ограничения для потребителей

У некоторых абонентов может снижаться напор воды

В Харькове были введены графики подачи воды после российской атаки по Украине 25 ноября. Ведь "шахеды" повредили подстанцию, которая обеспечивала водоснабжение.

Что нужно знать:

60% абонентов в Харькове снабжены водой

Подача воды 25 ноября будет проходить по графику

Возможно снижение давления в сети

Как рассказал "Суспільному" Харьковский городской голова Игорь Терехов, ночью Россия атаковала город десятью дронами. Они попали в подстанцию. В результате водоснабжение перевели на собственную генерацию и сделали графики.

"Мы перешли на собственную генерацию, сегодня мы подаем воду по графику для Харькова", — сказал Терехов.

Он добавил, что по состоянию на обед 25 ноября около 60% абонентов в Харькове снабжены водой. В некоторых районах введены временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ. Возобновить круглосуточные поставки воды в городе планируют в ближайшее время.

Отметим, что утром в некоторых районах Киева также наблюдались проблемы водоснабжения, а кроме того, с отоплением домов и светом. Также в столице вводились экстренные графики отключений.

