Тепер і вода за графіками? Де та чому в Україні ввели нові обмеження для споживачів

У деяких абонентів може знижуватись напір води

У Харкові ввели графіки подачі води після російської атаки по Україні 25 листопада. Адже "шахеди" пошкодили підстанцію, яка забезпечувала водопостачання.

Що треба знати:

60% абонентів у Харкові забезпечені водою

Подача води 25 листопада відбуватиметься за графіками

Можливе зниження тиску в мережі

Як розповів "Суспільному" Харківський міський голова Ігор Терехов, вночі Росія атакувала місто десятьма дронами. Вони влучили в підстанцію. Внаслідок чого водопостачання перевели на власну генерацію та зробили графіки.

"Ми перейшли на власну генерацію, сьогодні ми подаємо воду по графіку для Харкова", — сказав Терехов.

Він додав, що станом на обід 25 листопада близько 60% абонентів у Харкові забезпечені водою. В деяких районах введені тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи. Відновити цілодобове постачання води у місті планують найближчим часом.

Зауважимо, що зранку в деяких районах Києва також спостерігались проблеми з водопостачання, а, окрім того, зі опаленням будинків та світлом. Також в столиці вводили екстрені графіки відключень.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще в Україні відключатимуть світло. Вже названо місяць, коли з графіками стане легше.