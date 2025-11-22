После дождей придут снег и холод? Когда в Харькове ударят морозы

Осадки не обойдут харьковчан стороной

В ближайшие дни в западных регионах ожидается репетиция зимы, но больших снегопадов и сильных морозов в Украине пока не прогнозируют. Это касается и Харькова, которому нужно подготовиться к небольшому похолоданию и дождям.

Согласно данным сайта Ventusky, в Харькове со вторника, 25 ноября, начнет снижаться температура воздуха и в среднем будет в диапазоне +7…+5 градусов. Холоднее всего будет в пятницу, 28 ноября, когда столбики термометра опустятся до +3…+1 градусов.

Погода в Харькове на 23-30 ноября

Завтра, 23 ноября, как сообщает Укргидрометцентр, в Харькове будет преобладать облачная погода, без осадков. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. В понедельник, 24 ноября, пройдет небольшой дождь, затем снова будет облачно с прояснениями, дневных морозов не ожидается.

Какой будет погода в Харькове 23 ноября

По данным Weather.com, дожди накроют Харьков в четверг, 27 ноября. Небольшие осадки ожидаются и в пятницу, 28 ноября, но только с утра. Температура воздуха до конца ноября упадет до +4 градусов и такой сохранится в первых числах декабря. Снега в ближайшую неделю, как и морозов не будет.

Когда в Харькове ударят морозы

