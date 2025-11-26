Зима вже мчить до Харкова: коли чекати снігу та який неприємний сюрприз подарує погода

Синоптики розповіли, чи чекати на зимову казку городянам

Харків незабаром накриє справжня зимова погода. Очікується сніг, а в деякі дні мокрий сніг з дощем. При цьому, на морози чекати поки не варто.

Що потрібно знати:

Плюсова температура збережеться навіть на початку грудня: +4 ... +6 ° C — 27-28 листопада і до +7 ° C до кінця місяця

Сніг прогнозується лише на один день

Цієї зими середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вище за кліматичну норму

Відповідний прогноз був опублікований на сайтах Meteofor та Ventusky. Синоптики обіцяють плюсову температуру повітря навіть на початку грудня.

Так, згідно з даними Meteofor, 2 та 3 грудня у Харкові пройде мокрий сніг з дощем. До цього, 27 та 28 листопада у місті очікуються дощі. При цьому температура повітря залишатиметься на рівні +4..+6 градусів.

Погода в Харкові

У той же час, на сайті Ventusky наголошується, що 4 грудня у Харкові очікується снігова погода. Температура повітря опуститься до +1 градуса на ніч.

Погода в Харкові

Погода в Харкові

За даними Укргідрометцентру, до кінця листопада у Харкові буде плюсова температура повітря — до +7 градусів. Без опадів.

Погода в Харкові

Варто додати, що завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", що середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вище за кліматичну норму.

Прогноз погоди на зиму. Інфографіка: "Телеграф"

